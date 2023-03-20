Развитие сетей: МегаФон продолжает развитие сети в Якутии - Ленск

MForum.ru
20.03.2023,
МегаФон в последнее время нередко напоминает о своей активной работе по модернизации и расширению сети в Якутии, мы уже узнали о развертывании сети LTE в селах Абага, Юнкер, Кыллах, Нерюктяйинск-1й, Улах-Ан, Жилинда, Саскылах. Улучшено покрытие LTE в городе Мирный. Компания проводит рефарминг частот 2100 МГц под LTE в регионе, только в 2022 году было модернизировано более 100 базовых станций.
Сегодняшняя новость - о модернизации телеком-инфраструктуры и расширении зоны действия сети 4G в Ленске, расположенном на левом берегу реки Лены. Оператор сообщает, что запустил "дальнобойный" слой LTE, можно предположить, что речь о LTE900. Это не только расширило площадь покрытия за пределы города, но и улучшило качество покрытия в помещениях.
В Ленске сеть МегаФона поддерживает VoLTE.
Немного исторических фактов о Ленске. Город расположен в 840 км от Якутске. Начинался он с почтовой станции Мухтуя, от эвенкийского "большая вода". Город начал расти с середины XX века, когда были открыты алмазные месторождения в бассейне Вилюя. Поселок Ленск оказался ближайшим к кимберлитовой трубке "Мир" и стал "базовым лагерем" для строительства Мирного. Тогда здесь начали строить порт и автодорогу.
Кстати еще в 1913-1914 годах Ленское золотопромышленное товарищество обращалось в министерство финансов Российской империи с предложением о сооружении железнодорожной линии, которая бы соединила Ленский золотоносный район с Сибирской железной дорогой (с Иркутском). Просили льгот и госсубсидий, но тогда проект был признан слишком дорогим и неподъемным для казны.
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теги: МегаФон развитие сети республика Саха республика Якутия
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