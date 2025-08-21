Развитие сетей: МТС в Якутии - LTE получили жители еще 5 малых населенных пунктов

21.08.2025, MForum.ru

МТС сообщает о расширении LTE-покрытия в Якутии. Голосовая связь и мобильный интернет МТС появились в населенных пунктах пяти районов Якутии. Интернет запущен в трех селах с населением менее 250 человек: Сэргэ-Бэс Амгинского района, Люксюгюн Кобяйского улуса, расположенного на региональной автодороге «Лючинская» и Едей Нюрбинского улуса, через которое проходит автомобильная дорога А-331 «Вилюй». Также сеть МТС появилась в двух населенных пунктах с количеством жителей около 300 человек, - в селе Ергелех Намского улуса и селе Дабан Олекминского улуса.

Создание цифровой инфраструктуры поможет еще почти 1600 сельских жителей быть на связи и пользоваться повседневными цифровыми сервисами. Кроме того, водители авто, проезжающие мимо этих сел, смогут оставаться на связи в пути и использовать навигатор.

«Многие села республики расположены далеко от административных центров и жителям малых и удаленных населённых пунктов, также, как и горожанам, необходимо иметь онлайн-доступ к социально-значимым ресурсам – порталам государственных услуг, медицинских и образовательных учреждений, онлайн-банкингу и многим другим. Для этого мы продолжаем участвовать в проекте устранения цифрового неравенства в регионе и покрывать высокоскоростным мобильным интернетом населенные пункты, оторванные от «большой земли»», – прокомментировал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

