Анонсы: Представлены смартфоны Nokia X30, G60 и C31

MForum.ru
02.09.2022,
Компания HMD Global официально анонсировала осеннее обновление своей продуктовой линейки. Все три новинки работают под управлением Android 12 с гарантированным обновлением ОС в течение 3 лет.
Младшая модель, Nokia C31, представляет собой 4G-смартфон с 6,75-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1600х720 точек, чипсетом UniSoC SC9863A, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камерой 13+2+2 Мп, 5 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 5050 мАч с максимальной мощность зарядки 10 Вт. Поддержки NFC нет, дактилоскопический сенсор находится на задней панели. Ожидаемая цена порядка 250 евро.
Nokia G60 базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 695 и оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2408х1080 точек и частотой обновления до 120 Гц, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт. Фронтальная камера – 8 Мп, тыловая – 50 Мп основной, 5 Мп широкоугольный, 2 Мп портретный. Дактилоскопический сенсор находится на боковой грани, поддержка NFC присутствует. В продаже новинка появится по цене около 350 евро.
Nokia X30 также базируется на Qualcomm Snapdragon 695 и может порадовать 6,43-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 90 Гц, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, сдвоенной тыловой камерой в конфигурации 50 Мп основной и 13 Мп широкоугольный, 16 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. В этой модели дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. Обойдется новинка примерно в 500 евро.
© Антон Печеровый,
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