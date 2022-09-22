5G: Микран сообщает о переносе начала серийного выпуска оборудования 5G на 2023 год

22.09.2022, MForum.ru

Компания объясняет это сдвигом сроков получения комплектующих, что предсказуемо, а также необходимостью переработки схемотехнических решений. Непонятно, с чем связана необходимость такой переработки? С заменой компонентов на какие-то другие?

Ранее компания разработала радиомодули 5G "средней и большой зоны обслуживания", "комплексы для генерации сигналов стандарта 5G NR", генераторы сигналов для работы в стандарте 4G/LTE и транспорт для сетей 4G/5G. tass.ru - подробнее.

Интересно, какие частотные диапазоны поддерживают радиомодули?

Непонятно, является ли оборудование, которое готовится выпускать Микран комплексным, или речь лишь о "модулях" для такого решения. Говорится о серийном выпуске, но хотелось бы представлять его масштабы - идет ли речь о тысячах или о десятках тысяч изделий в течение года? В общем, вопросов много, ответов мало, как обычно сейчас.

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теги: телеком пятое поколение сделано в России Микран