Развитие сетей: МегаФон рассказывает о развитии сети 4G/LTE в Хабаровском крае

MForum.ru
23.09.2022,
Часть населения края впервые получила связь 4G/LTE, как например более 300 жителей села Арсеньево, Нанайского района.
«Площадь Хабаровского края составляет более 780 кв. км, при этом регион отличается сложным рельефом и климатом, здесь много труднодоступных территорий с небольшой плотностью населения. Но даже в таких условиях наша задача – обеспечить всех жителей и гостей края надежной и устойчивой мобильной связью, где бы они ни находились. Взаимодействие с региональным министерством помогает нам быстрее запускать мобильный интернет в небольших селах, так как строительство телеком-инфраструктуры в таких условиях требует больших затрат и зачастую сопряжено со значительными логистическими трудностями», – комментирует директор Хабаровского отделения МегаФона Дмитрий Оловянников.
Конечно, речь идет не только о развертывании LTE в Арсеньево. С начала 2022 года МегаФон впервые обеспечил связью более 14 удаленных и малочисленных населенных пунктов Хабаровского края, в которых проживает около 9 тысяч человек – ранее здесь не было покрытия ни у одного сотового оператора, - утверждает МегаФон. Часть из телеком-объектов была построена благодаря совместному проекту с Правительством Хабаровского края.
Доступ к мобильной связи МегаФона уже имеют порядка 98% жителей Хабаровского края. При этом около 92% населения края проживает в зоне покрытия сети LTE МегаФона.
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теги: телеком пятое поколение сделано в России Микран
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