Развитие сетей: МегаФон улучшил качество связи в Якутии

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Развитие сетей: МегаФон улучшил качество связи в Якутии

13.10.2022, MForum.ru

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МегаФон сообщает о том, что обеспечил покрытием 4G/LTE и поддержкой VoLTE село Улах-Ан в Хангаласском районе республики Саха (Якутия). Оператор обещает скорости доступа к мобильному интернету вплоть до 50 Мбит/с. Зимой в Улах-Ане температура месяцами держится на уровне около -40 градусов и ниже. С мобильным интернетом жить здесь станет чуть полегче.

 

 

«Быстрая и надежная передача данных в удаленных населенных пунктах имеет особенную социальную значимость с точки зрения устранения “цифрового неравенства”, – отмечает директор Якутского отделения МегаФона Мария Мамедова. – Несмотря на большие расстояния, отсутствие качественных дорог, а зачастую и электроснабжения, мы продолжаем работу по обеспечению таких территорий современными голосовыми сервисами и 4G. Благодаря проведенным работам в Улах-Ане в разы увеличились скорость, стабильность и качество мобильного интернета. Теперь сельчане наравне с жителями больших городов могут оформлять необходимые документы на госуслугах, следить за новостями, смотреть новые фильмы и сериалы и просто общаться с близкими, несмотря на расстояния».

В августе 2022 года МегаФон сообщал, что развернул LTE сеть и поддержку VoLTE в селах Абага, Юнкюр, Кыллах и Нерюктяйинск 1-й на юго-западе Якутии в Олёкминском районе. Возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом получили почти 4 тысячи жителей этих населенных пунктов. Раньше здесь была только голосовая связь оператора. 

В целом стоит отметить, что в 2022 году за связь в Якутии взялись основательно. Активно развивается, в частности, строительство оптоволоконных линий. К уже построенным 13 тысяч км ВОЛС в ближайшие 3 года должно добавиться еще 7 тысяч км и 24 тысячи подключенных домохозяйств. В республике открыт первый парк высоких технологий - IT-парк Якутия.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон республика Якутия Саха

© Алексей Бойко, MForum.ru

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