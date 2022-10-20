Абонентские устройства: МегаФон умощнил центр исследований и тестирования абонентского оборудования

MForum.ru
20.10.2022,
В структуре МегаФон не первый год действовало подразделение, задачей которого были исследования и тестирование абонентского оборудования в том числе в условиях российской мобильной сети. Сейчас, в связи с появлением на российском рынке множества абонентских устройств самых различных брендов, компания расширила эту радиолабораторию, придав ей статус федерального центра.
Центр расположен в Санкт-Петербурге. По результатам тестирования в нем формируются рекомендации для производителей по настройке устройств для их максимально эффективной работы. В розницу МегаФона абонентские устройства попадают только после тестирования.
«Для исследования работы устройств в мобильных сетях мы создаём тестовые зоны действующих и перспективных технологий – 4G, VoLTE, VoWIFI, 5G. Каждое устройство мы проверяем по 250 параметрам независимо от вендора и страны, из которой оно было ввезено. Обновление нашего центра даст возможность в полтора раза увеличить скорость тестирования нового оборудования», – комментирует Александр Джакония, руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования.
В лаборатории развернуто несколько базовых станций (их количество сейчас нарастили в 1.5 раза), также улучшено экранирование в помещениях для тестов.
В частности, есть тестовая зона 5G, в том числе диапазона 3.4-3.8 ГГц, оптимального для создания сетей 5G в городах. По данным МегаФон, доля смартфонов с поддержкой 5G на российском рынке выросла до 16,3%, вдвое год к году. Постепенно технологию 5G начинают поддерживать устройства среднего ценового диапазона, что ускоряет темпы роста проникновения смартфонов с 5G.
В лаборатории МегаФон после ее модернизации можно тестировать не только смартфоны, планшеты, умные часы и роутеры, но и ноутбуки, портативные аккумуляторы, зарядные устройства и другие электронные устройства.
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теги: телеком МегаФон абонентские устройства лаборатории абонентское оборудование
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