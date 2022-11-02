Мессенджеры: WhatsApp остается популярным в России - об этом говорит статистика МегаФон

MForum.ru
02.11.2022,
По данным МегаФон, в России продолжают активно пользоваться мессенджером WhatsApp. Более того, в октябре трафик в этом мессенджере был на 23% больше, чем годом ранее, в период с 8:00 до 18:00, то есть в рабочее время.
Telegram растет быстрее, прирост трафика этого мессенджера составляет 251% год к году, в рабочие часы через Telegram проходит втрое больше трафика, чем через WhatsApp. В итоге распределение российского трафика между мессенджерами на сегодня выглядит так, как показано на картинке - 73% приходится на Telegram, 25% - на WhatsApp, 2% - на Viber, менее 1% на Signal (годовой рост трафика составил +47%) и Tam Tam (+538%).
В октябре 2021 года распределение трафика в Telegram и WhatsApp было примерно равным. На Viber приходилось 6%, а в 2020 году - 11%, а в 2017 году и вовсе 45.7%. Больше исторических данных - на MForum.
Пользователи по-прежнему предпочитают голосовые звонки через WhatsApp, тогда как Telegram чаще используется для переписки, обмена файлами и получения информации из новостных каналов.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, российские региональные и зарубежные новости вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: мессенджеры WhatsApp Telegram МегаФон
Публикации по теме:
13.09. [Новости компаний] Тарифы: Оператор ГПБ Мобайл представил новую тарифную линейку / MForum.ru
21.03. [Новости компаний] Тренды: Telegram за несколько недель стал самым популярным мессенджером в России / MForum.ru
22.12. [Новости компаний] Цифры от МегаФон: Telegram обошел WhatsApp / MForum.ru
09.12. [Новости компаний] Чат-боты: МТС Банк и TalkBank запустили чат-бот MTS Bank Now в Telegram и WhatsApp / MForum.ru
01.09. [Новости компаний] Акции: МегаФон предлагает скидку 20% всем студентам / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A17 появился на европейском рынке / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: IQOO 11 получит Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova Y61 – бюджетное пополнение семейства Nova / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации OPPO A58 5G / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Nokia G60 скоро появится в продаже / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 5G – классика линейки Redmi Note / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+ / MForum.ru
27.10. [Новинки] Слухи: Vivo X90 получит чипсет Dimensity 9200 и зарядку 120 Вт / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Pad появился в России / MForum.ru
26.10. [Новинки] Слухи: Motorola Edge Stylus – новый смартфон со стилусом / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N300 – даунгрейд OnePlus Nord N200 / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Люксовый смартфон Vertu Metavertu представлен официально / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A04e – еще одна модель самой доступной серии / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E plus появился в продаже / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 40 S на чипсете Unisoc T618 представлен в Мексике / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Представлен IQOO Neo 7 на чипсете MediaTek Dimensity 9000+ / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Android 13 Go – теперь от 2 Гб ОЗУ / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: iPad Pro 11 и 12.9 (2022) на чипсете Apple М2 представлены официально / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: iPad 10 представлен официально / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: Cube iPlay 50 – планшет за $80 с тремя ОС / MForum.ru