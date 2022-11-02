Мессенджеры: WhatsApp остается популярным в России - об этом говорит статистика МегаФон

MForum.ru

Мессенджеры: WhatsApp остается популярным в России - об этом говорит статистика МегаФон

02.11.2022, MForum.ru

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По данным МегаФон, в России продолжают активно пользоваться мессенджером WhatsApp. Более того, в октябре трафик в этом мессенджере был на 23% больше, чем годом ранее, в период с 8:00 до 18:00, то есть в рабочее время.

 

 

Telegram растет быстрее, прирост трафика этого мессенджера составляет 251% год к году, в рабочие часы через Telegram проходит втрое больше трафика, чем через WhatsApp. В итоге распределение российского трафика между мессенджерами на сегодня выглядит так, как показано на картинке - 73% приходится на Telegram, 25% - на WhatsApp, 2% - на Viber, менее 1% на Signal (годовой рост трафика составил +47%) и Tam Tam (+538%).

В октябре 2021 года распределение трафика в Telegram и WhatsApp было примерно равным. На Viber приходилось 6%, а в 2020 году - 11%, а в 2017 году и вовсе 45.7%. Больше исторических данных - на MForum.

Пользователи по-прежнему предпочитают голосовые звонки через WhatsApp, тогда как Telegram чаще используется для переписки, обмена файлами и получения информации из новостных каналов.

пресс-релиз МегаФон

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теги: мессенджеры WhatsApp Telegram МегаФон

© Алексей Бойко, MForum.ru

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