Нетелеком услуги: МТС Travel заменит Booking?

MForum.ru
15.11.2022,
МТС объявила о запуске сервиса MTC Travel
Активностями операторов сотовой связи, не связанными с телекомом, или связанными не напрямую уже никого не удивить. Тем не менее, когда МТС летом 2022 года приобрела сервис бронирования Bronevik и создала площадку по бронированию отелей MTC Travel это казалось.. неординарным решением.
В компании между тем уверены, что это хорошее и логичное пополнение экосистемы МТС. Можно, например, продать человеку, который забронировал отель также билеты на поезд или самолет, подсказать, что в городе, где расположен отель, в дни бронирования будет концерт, предложить на него билеты. В компании собираются добавить к предложению отеля и другие дополнительные составляющие - советы местных экспертов куда сходить, что попробовать. В общем, выполнить работу, которая обычно занимает немало времени у тех, кто планирует свои поездки.
В МТС не просто метят на место, которое освободилось после ухода с российского рынка компании Booking, но намерены предложить потребителю больше, чем только возможность выбрать и забронировать номер. Другие продукты, включая бесплатные рекомендации о том, как можно с толком провести время в новом месте.
Понятно, что такие объемные планы потребуют ощутимых инвестиций. К ним в МТС готовы, в ближайшие 3 года в проект собираются вложить больше миллиарда рублей. С задачей стать первыми на рынке.
Место на рынке действительно пока что свободно. На долю Booking приходилось порядка 80% бронирований (я, так только им и пользовался), и до сих пор не вижу достойной замены, особенно туго у оставшихся на рынке участников с разнообразием предложений, рейтингами отелей, свежими отзывами посетителей и интеграцией их фотографий. В МТС Travel обещают и рейтинг, и отзывы. Важно, чтобы с этим в компании не затянули. Ведь если промедлить тот же Booking, глядишь, успеет вернуться на наш рынок. Так что стать лучше нужно не в какой-то отдаленной перспективе, а в ближайшие 3-5 лет.
В МТС это понимают, не зря в компании не стали и пытаться начинать собственный проект с нуля, а приобрели Bronevik, участника рынка с солидным пулом контактов - более 26 тысяч отелей и гостиниц. Но сейчас важны не только отели, но и апартаменты, хостелы, гостевые дома и т.п. - спрос на них вырос. В MTC Travel - порядка 24 тысяч договоров с объектами размещения кроме отелей.
Обязательно послежу за этой инициативой МТС, надеюсь, что у компании получится неплохой сервис, если будут выполнены все заявленные планы по его развитию в ближайшие годы.
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теги: МТС нетелеком-услуги операторов сотовой связи путешествия поезки бронирование отелей МТС Travel
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