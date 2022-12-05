Нетелеком услуги операторов: МТС сообщает о росте средней стоимости проживания в российских отелях на 10% за год

MForum.ru

Нетелеком услуги операторов: МТС сообщает о росте средней стоимости проживания в российских отелях на 10% за год

05.12.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Такие результаты МТС получила благодаря доступу к данным сервиса MTC Travel (Броневик) и возможностям анализа Big Data открытых данных отелей-партнеров.

 

 

Интересно, что рост цен в целом оказался ниже официальной инфляции. Средняя стоимость номера в российском отеле в 2022 году составила 4300 рублей за ночь, что почти на 10% больше, чем годом ранее.

40% от всех бронирований приходится на 3-звездочные отели, средняя стоимость проживания в них ниже, около 3900 рублей. Такие номера выросли в цене за год на 8%, ночь в 5-звездочном отеле подорожала на 21% до 11,1 тыс. рублей за ночь.

Сочи удерживает первое место по дороговизне номеров - новь в отеле в среднем обходится в 6400 рублей (+3% год к году). В Санкт-Петербурге отель в среднем обходится в 5100 рублей, за год цена не изменилась. В Москве цена и вовсе снизилась до 4900 рублей (-5% год к году).

Треть бронирований в России в 2022 году пришлась на такие 10 наиболее популярных направлений: Москва, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск. Из "десятки" выпали Ростов-на-Дону и Краснодар - это результат закрытого авиасообщения с этими регионами.

За год количество бронирований по этим Топ-10 направлениям выросло с 25% на 11 п.п. На фоне роста внутреннего туризма, многие выбирают города-миллионники в связи с тем, что в них развит сервис и больше точек притяжения туристов. Часть городов попало в рейтинг, поскольку они являются транзитными при полетах по России.

пресс-релиз МТС

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: телеком МТС BigData Big Data Нетелеком услуги операторов

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

11.11. [Новости компаний] BigData: МТС партнерится с Rubbles / MForum.ru

28.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС продолжает развивать сеть в туристических локациях Республики Алтай - теперь и Семинский перевал / MForum.ru

10.10. [Новости компаний] Цифровая реклама: МТС о динамике спроса на цифровой маркетинг и рекламу / MForum.ru

04.10. [Новости компаний] Геоаналитика: Летом 2022 года в Томске заметили рост туристического потока / MForum.ru

31.03. [Новости компаний] B2B: МТС о B2B-кейсе применения геоаналитики для оптимизации размещения новых розничных точек / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 13:15 ABloud Тема: Активности телеком-операторов, не связанные с телекомом (23.08.2022)
[Нетелекомовские активности телеком операторов. Путешествия. МТС] Аналитика МТС Travel: средняя стоимость проживания в российских отелях за год выросла на 10% 05 декабря 2022 г., Москва, РФ, ...
Вчера 11:39 ABloud Тема: IoT / IoE (12.02.2015)
[IoT. Премии. МегаФон] МегаФон получил премию в области интернета вещей «IoT Awards 2022» 05 декабря 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Жюри первой профессиональной премии в области ...
04.12.2022 15:22 ABloud Тема: Корпоративные абоненты (30.01.2005)
[Крупные b2b-клиенты операторов связи. МегаФон] МегаФон вновь получил контракт ПФР на вычислительные ресурсы и каналы связи ЕГИССО Стоимость контракта - 5,9 млрд рублей. Он будет действовать с 1 ...
04.12.2022 15:11 ABloud Тема: Республика Карелия (04.12.2007)
[Развитие сетей. Карелия. МегаФон] МегаФон расширил сеть LTE на побережье Онежского озера Специалисты компании модернизировали инфраструктуру связи в городе Медвежьегорск. Теперь абонентам стали ...
04.12.2022 15:02 ABloud Тема: Костромская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Костромская область. МегаФон] МегаФон построил новые BS и модернизировал существующие в наиболее загруженных локациях Костромы В итоге, по данным оператора, средние скорости ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

05.12. [Новинки] Слухи: Realme GT Neo 5 первый в мире смартфон с зарядкой 240 Вт / MForum.ru

05.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Red Magic 8 Pro / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: Появилась информация о цене Infinix Zero 5G 2023 / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: Глобальный вариант Redmi 11A готовится к анонсу / MForum.ru

01.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y02 с 6,51-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

30.11. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze NXT – бюджетный китайский смартфон под индийским брендом / MForum.ru

30.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE 3 засветился на рендерах / MForum.ru

28.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о смартфоне Tecno Phantom X2 / MForum.ru

24.11. [Новинки] Анонсы: Honor 80 SE представлен официально / MForum.ru

24.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic Vs представлен официально / MForum.ru

23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 и X90 Pro на MediaTek Dimensity 9200 представлены официально / MForum.ru

23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 Pro+ на Snapdragon 8 Gen 2 представлен официально / MForum.ru

22.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о камере и экрана Vivo X90 Pro+ / MForum.ru

21.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V21s 5G представлен официально / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A14 5G на Dimensity 700 замечен в Geekbench / MForum.ru

18.11. [Новинки] Анонсы: Realme 10 Pro базируется на Qualcomm Snapdragon 695 / MForum.ru

18.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10 Pro+ на чипсете MediaTek Dimensity 1080 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Pad выйдет на рынок в 2023 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Tab Extreme – планшет на MediaTek Dimensity 9000 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: OPPO A1 Pro представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: