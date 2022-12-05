Нетелеком услуги операторов: МТС сообщает о росте средней стоимости проживания в российских отелях на 10% за год

MForum.ru
05.12.2022,
Такие результаты МТС получила благодаря доступу к данным сервиса MTC Travel (Броневик) и возможностям анализа Big Data открытых данных отелей-партнеров.
Интересно, что рост цен в целом оказался ниже официальной инфляции. Средняя стоимость номера в российском отеле в 2022 году составила 4300 рублей за ночь, что почти на 10% больше, чем годом ранее.
40% от всех бронирований приходится на 3-звездочные отели, средняя стоимость проживания в них ниже, около 3900 рублей. Такие номера выросли в цене за год на 8%, ночь в 5-звездочном отеле подорожала на 21% до 11,1 тыс. рублей за ночь.
Сочи удерживает первое место по дороговизне номеров - новь в отеле в среднем обходится в 6400 рублей (+3% год к году). В Санкт-Петербурге отель в среднем обходится в 5100 рублей, за год цена не изменилась. В Москве цена и вовсе снизилась до 4900 рублей (-5% год к году).
Треть бронирований в России в 2022 году пришлась на такие 10 наиболее популярных направлений: Москва, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск. Из "десятки" выпали Ростов-на-Дону и Краснодар - это результат закрытого авиасообщения с этими регионами.
За год количество бронирований по этим Топ-10 направлениям выросло с 25% на 11 п.п. На фоне роста внутреннего туризма, многие выбирают города-миллионники в связи с тем, что в них развит сервис и больше точек притяжения туристов. Часть городов попало в рейтинг, поскольку они являются транзитными при полетах по России.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: телеком МТС BigData Big Data Нетелеком услуги операторов
Публикации по теме:
11.11. [Новости компаний] BigData: МТС партнерится с Rubbles / MForum.ru
28.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС продолжает развивать сеть в туристических локациях Республики Алтай - теперь и Семинский перевал / MForum.ru
10.10. [Новости компаний] Цифровая реклама: МТС о динамике спроса на цифровой маркетинг и рекламу / MForum.ru
04.10. [Новости компаний] Геоаналитика: Летом 2022 года в Томске заметили рост туристического потока / MForum.ru
31.03. [Новости компаний] B2B: МТС о B2B-кейсе применения геоаналитики для оптимизации размещения новых розничных точек / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Realme GT Neo 5 первый в мире смартфон с зарядкой 240 Вт / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Red Magic 8 Pro / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: Появилась информация о цене Infinix Zero 5G 2023 / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: Глобальный вариант Redmi 11A готовится к анонсу / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y02 с 6,51-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
30.11. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze NXT – бюджетный китайский смартфон под индийским брендом / MForum.ru
30.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE 3 засветился на рендерах / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о смартфоне Tecno Phantom X2 / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Honor 80 SE представлен официально / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic Vs представлен официально / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 и X90 Pro на MediaTek Dimensity 9200 представлены официально / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 Pro+ на Snapdragon 8 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о камере и экрана Vivo X90 Pro+ / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V21s 5G представлен официально / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A14 5G на Dimensity 700 замечен в Geekbench / MForum.ru
18.11. [Новинки] Анонсы: Realme 10 Pro базируется на Qualcomm Snapdragon 695 / MForum.ru
18.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10 Pro+ на чипсете MediaTek Dimensity 1080 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Pad выйдет на рынок в 2023 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Tab Extreme – планшет на MediaTek Dimensity 9000 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: OPPO A1 Pro представлен официально / MForum.ru