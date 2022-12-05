Нетелеком услуги операторов: МТС сообщает о росте средней стоимости проживания в российских отелях на 10% за год

05.12.2022, MForum.ru

Такие результаты МТС получила благодаря доступу к данным сервиса MTC Travel (Броневик) и возможностям анализа Big Data открытых данных отелей-партнеров.

Интересно, что рост цен в целом оказался ниже официальной инфляции. Средняя стоимость номера в российском отеле в 2022 году составила 4300 рублей за ночь, что почти на 10% больше, чем годом ранее.

40% от всех бронирований приходится на 3-звездочные отели, средняя стоимость проживания в них ниже, около 3900 рублей. Такие номера выросли в цене за год на 8%, ночь в 5-звездочном отеле подорожала на 21% до 11,1 тыс. рублей за ночь.

Сочи удерживает первое место по дороговизне номеров - новь в отеле в среднем обходится в 6400 рублей (+3% год к году). В Санкт-Петербурге отель в среднем обходится в 5100 рублей, за год цена не изменилась. В Москве цена и вовсе снизилась до 4900 рублей (-5% год к году).

Треть бронирований в России в 2022 году пришлась на такие 10 наиболее популярных направлений: Москва, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск. Из "десятки" выпали Ростов-на-Дону и Краснодар - это результат закрытого авиасообщения с этими регионами.

За год количество бронирований по этим Топ-10 направлениям выросло с 25% на 11 п.п. На фоне роста внутреннего туризма, многие выбирают города-миллионники в связи с тем, что в них развит сервис и больше точек притяжения туристов. Часть городов попало в рейтинг, поскольку они являются транзитными при полетах по России.

пресс-релиз МТС

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