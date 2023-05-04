Развитие сетей: МТС подключила к мобильному интернету базу отдыха Артын в Омской области

MForum.ru

Развитие сетей: МТС подключила к мобильному интернету базу отдыха Артын в Омской области

04.05.2023, MForum.ru

МТС сообщает о запуске базовой станции LTE в селе Артын Муромцевского района Омской области. В зоне покрытия - более чем 1000 местных жителей и туристы, приезжающие на местную базу отдыха, которая также называется Артын. Ранее здесь была доступна только голосовая связь.

 

 

«По данным BigData МТС, турпоток в Омскую область ежегодно растет в среднем на 10%. К началу летнего сезона мы «прокачали» сеть вблизи села Артын. Жителям это откроет доступ к цифровым сервисам, а туристам позволит быть на связи в дальних маршрутах, в том числе на пути к Окунево и Большереченскому зоопарку», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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теги: МТС Омская область развитие сетей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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