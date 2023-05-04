Развитие сетей: МТС подключила к мобильному интернету базу отдыха Артын в Омской области

04.05.2023, MForum.ru

МТС сообщает о запуске базовой станции LTE в селе Артын Муромцевского района Омской области. В зоне покрытия - более чем 1000 местных жителей и туристы, приезжающие на местную базу отдыха, которая также называется Артын. Ранее здесь была доступна только голосовая связь.

«По данным BigData МТС, турпоток в Омскую область ежегодно растет в среднем на 10%. К началу летнего сезона мы «прокачали» сеть вблизи села Артын. Жителям это откроет доступ к цифровым сервисам, а туристам позволит быть на связи в дальних маршрутах, в том числе на пути к Окунево и Большереченскому зоопарку», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС Омская область развитие сетей

--