Развитие сетей: МТС подключила к мобильному интернету базу отдыха Артын в Омской области

MForum.ru
04.05.2023,
МТС сообщает о запуске базовой станции LTE в селе Артын Муромцевского района Омской области. В зоне покрытия - более чем 1000 местных жителей и туристы, приезжающие на местную базу отдыха, которая также называется Артын. Ранее здесь была доступна только голосовая связь.
«По данным BigData МТС, турпоток в Омскую область ежегодно растет в среднем на 10%. К началу летнего сезона мы «прокачали» сеть вблизи села Артын. Жителям это откроет доступ к цифровым сервисам, а туристам позволит быть на связи в дальних маршрутах, в том числе на пути к Окунево и Большереченскому зоопарку», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
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теги: МТС Омская область развитие сетей
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