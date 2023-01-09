Нетелеком услуги: МТС запускает собственный музыкальный лейбл

MForum.ru
09.01.2023,
"И швец, и жнец и на дуде игрец", об этой поговорке заставляет вспомнить активное развитие МТС своей экосистемы, причем без иронической коннотации. МТС пробует найти новые потоки доходов и синергию во множество рыночных сегментов. Момент для этого сейчас, безусловно, подходящий - уход многих зарубежных участников рынка снизил уровень конкуренции на российском рынке и создал новые возможности для желающих заниматься новыми для себя видами деятельности.
Осознавая все это, уже не удивляешься сегодняшней новости Коммерсанта о запуске МТС собственного музыкального лейбла. Тем более, что в случае с музыкальным лейблом синергия вполне ожидаема. У МТС уже есть свои концертные площадки под управлением МТС Live, свой билетный бизнес, возможности обеспечивать маркетинговую и рекламную поддержку, агрегации контента для стриминговых платформ и собственный стриминговый сервис МТС Music. Лейбл прекрасно вписывается в этот набор направлений, как встает на место правильно подобранный элемент паззла.
Инвестиции в проект МТС не раскрывает, но обычно на первом этапе они составляют до 1 млрд рублей, - достаточная сумма, чтобы оценить потенциал направления.
Как сообщает КоммерсантЪ, новый лейбл возглавит Надежда Бойчевски, которая ранее управляла подразделением Eastern Europe американского дистрибутора ONErpm.
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теги: МТС новые направления бизнеса нетелеком услуги музыкальный лейбл
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