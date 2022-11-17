MForum.ru
17.11.2022,
Похоже, Lenovo серьезно относится к развитию линейки Android-планшетов. Ранее этот производитель представил весьма интересный P12 Pro, а уже скоро может появиться приемник этой модели, упоминания о котором появились в консоли Google Play.
Модельный номер устройства - TB570FU. На рынок новинка может выйти под именем Lenovo Tab Extreme, а ее самой интересной особенностью станет флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9000. Кроме того, Tab Extreme получит дисплей разрешением 3000x1876 (хотя диагональ пока неизвестна) и 8 ГБ ОЗУ. В программной части речь идет об Android 13 из коробки. Дата релиза и остальные подробности пока не разглашаются.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
22.08. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Lenovo Legion Y70 / MForum.ru
09.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaoxin Pad Pro 2022 / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Y70 получит Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Moto G62 5G представлен официально / MForum.ru
07.06. [Общество] Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Pad выйдет на рынок в 2023 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Tab Extreme – планшет на MediaTek Dimensity 9000 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: OPPO A1 Pro представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Oukitel WP21 появится в продаже 24 ноября / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: LeEco Y1 Pro+ оценен в $70 / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: Vimoq – новый бренд от Transsion / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Realme Buds T100 появились в России по привлекательной цене / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Honor 80 представят 23 ноября / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A58 представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Leiсa Leitz Phone 2 с 1-дюймовым сенсором камеры представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Стали известны характеристики Redmi 11A / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Подробности о Realme 10 Pro раскрыты China Telecom / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10, получивший Helio G99 и 6.4" 90 Гц AMOLED-дисплей / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Смартфоны Honor 80 получат 160 Мп камеру / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G 2023 засветился на официальном сайте / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Redmi A11 замечен в TENAA / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) появился в России / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ с зарядкой 80 Вт сертифицирован 3C / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo V27 получат процессоры MediaTek Dimensity / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2E – смартфон с 3-дюймовым дисплеем / MForum.ru