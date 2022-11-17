Слухи: Lenovo Tab Extreme – планшет на MediaTek Dimensity 9000

17.11.2022, MForum.ru

Похоже, Lenovo серьезно относится к развитию линейки Android-планшетов. Ранее этот производитель представил весьма интересный P12 Pro, а уже скоро может появиться приемник этой модели, упоминания о котором появились в консоли Google Play.

Модельный номер устройства - TB570FU. На рынок новинка может выйти под именем Lenovo Tab Extreme, а ее самой интересной особенностью станет флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9000. Кроме того, Tab Extreme получит дисплей разрешением 3000x1876 (хотя диагональ пока неизвестна) и 8 ГБ ОЗУ. В программной части речь идет об Android 13 из коробки. Дата релиза и остальные подробности пока не разглашаются.