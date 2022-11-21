Развитие сети: МегаФон запустил новый слой LTE в 77 локациях Алтайского края

21.11.2022, MForum.ru

Компания заявляет о улучшении качества услуг и расширении покрытия, в зоне которого сейчас живут более 300 тысяч человек.

МегаФон сообщает об обновлении оборудования и запуске дополнительного слоя LTE (LTE в еще одном частотном диапазоне - в каком, в источнике не сообщается, можно предположить, что речь идет о диапазоне 2100 МГц) в следующих населенных пунктах: Завьяловском, Каменском, Первомайском, Павловском, Рубцовском, Поспелихинском, Бурлинском, Целинном, Новичихинском, Родинском, Ключевском, Красногорском, Бийском, Алтайском и многих других районах края. Модернизация затронула и крупные города региона: Барнаул, Бийск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Заринск. Улучшена связь в таких небольших или удаленных населенных пунктах: Новороссийский, Сухая Чемровка, Ненинка, Мартовка, Бастан, Солоновка, Алтай, Октябрьский, Кирпичный, Самарка, Зятьково и Кучук.

По данным МегаФон уже свыше 50% разговоров в Алтайском крае проходит через сети 4G/LTE.

«Сейчас, когда значение Алтая как одного из ключевых туристических и агропромышленных центров России возрастает, и край активно развивается, для нас очень важно, чтобы телеком-инфраструктура была надежной основой для такого движения вперед. Только с начала этого года МегаФон улучшил связь более чем в 100 населенных пунктах: запустил новые базовые станции и обновил оборудование, за счет чего расширилось покрытие, увеличилась надежность сети и скорость мобильного интернета в сельской местности, туристических локациях и крупных городах региона», – комментирует Мария Занько, директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон Алтайский край услуги