Развитие сетей: МегаФон модернизировал свыше 100 BS в Якутии

MForum.ru
08.12.2022,
Речь идет о рефарминге, переиспользовании частот 2100 МГц под LTE, что позволяет повысить производительность сети и нарастить средние скорости мобильного интернета, доступные абонентам.
«Модернизация в диапазоне LTE увеличивает скорости интернета и позволяет снизить количество перегруженных сот. Это особенно актуально в преддверии новогодних праздников, когда возрастает мобильная активность, тем более люди сейчас общаются с родными и близкими не только посредством голосовых вызовов, а все чаще с помощью мобильного интернета, видеозвонков в мессенджерах. После всех обновлений общий интернет-трафик в Якутске увеличился почти на 17%, а это значит, что нашим абонентам стало комфортнее пользоваться нашей связью, и мы продолжим обновление сети на всей территории республики», – отметила директор Якутского отделения МегаФона Мария Мамедова.
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теги: развитие сетей МегаФон Якутия
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