Развитие сетей: МТС продолжает обеспечивать мобильными подключениями малые населенные пункты Новосибирской области - Кайлы и Шагалка

09.12.2022, MForum.ru

МТС сообщает о запуске сотовой связи в очередных малонаселенных пунктах Новосибирской области. На этот раз мобильная связь и интернет пришли в деревню Кайлы Мошковского района и в село Шагалка Доволенского района. Скорость мобильного интернета - в среднем от 15 Мбит/c.

«Мобильная связь и интернет открывают для жителей небольших сел и деревень окно в мир. Теперь жителям Кайлы и Шагалки доступны все современные цифровые сервисы. Обеспечить качественной связью малые и удаленные села региона – непростая задача, над которой мы постоянно работаем. Мы планируем до конца года обеспечить связью и доступом в сеть еще несколько населенных пунктов в районах Новосибирской области», – отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

пресс-релиз МТС

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теги: развитие сетей МТС Новосибирская область