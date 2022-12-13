B2B / SaaS: МегаФон предложил корпоративным клиентам отечественную альтернативу иностранному ПО на базе продуктов МойОфис

MForum.ru
13.12.2022,
В сервисе "МегаФон Облако" можно скачать решения для коммуникаций и работы с различными типами документов, включая тексты и таблицы, а также решение корпоративной почты.
Пользоваться продуктом можно по модели SaaS (ПО по подписке), решение адресовано компаниям любого размера. Подключение занимает не более 1 дня, платить за установку и развертывание системы не требуется. То, что "МойОфис" размещен в облаке, позволяет создавать и совместно редактировать документы в режиме реального времени с любого устройства, на любой ОС и из любой точки, включая зарубеж.
Есть выбор из нескольких пакетов услуг: Почта; Офисные приложения (хранение файлов и совместная работа с документами онлайн); Профессиональный - комплекс приложений для общения и совместной работы с документами офлайн и онлайн. Уровень защиты в "МегаФон Облако" подтвержден аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и и наивысшему требованию по информационной безопасности К1.
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теги: МегаФон b2b МойОфис МегаФон Облако услуги цифровые сервисы
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