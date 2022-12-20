Развитие сетей: МегаФон о развитии сети в Якутии - Саскылах

20.12.2022, MForum.ru

МегаФон обеспечил покрытие 4G/LTE для жителей села Саскылах Анабарского района Якутии, расположенного за Северным полярным кругом. До недавнего времени здесь была доступна только голосовая связь.

Все базовые станции теперь подключены не через спутник, а к ВОЛС (волоконно-оптической линии связи), что заметно улучшает качество услуг и клиентский опыт, за счет повышения надежности.

«Из-за сурового климата, интернет является одним из важных средств досуга и связи у жителей Якутии, – отмечает директор Якутского отделения МегаФона Мария Мамедова. – Для того чтобы обеспечить поселения современными голосовыми сервисами и мобильным интернетом, наравне с крупными городами республики, нашим инженерам приходится прикладывать значительные усилия. Но благодаря проведенным работам, сельчане в преддверии праздников впервые получили доступ к интернету на высоких скоростях и смогут быстрее и проще справиться с предновогодними хлопотами и просто общаться с близкими, несмотря на расстояния».

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Якутия Саха