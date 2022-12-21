Медийные платформы операторов: Книжная платформа "Строки" выпустит сериалы в формате книг

21.12.2022, MForum.ru

МТС планирует "новеллизировать", то есть переработать в литературные произведения разных жанров сериалы онлайн-кинотеатра KION "Хрустальный", "Почка", "Переговорщик", "Коса" и "Клиника счастья". Любопытный ход - романы будут содержать дополнительные эпизоды и линии героев.

С 23 декабря в приложении "Строки" сервиса цифровых книг МТС появится брендированная полка KION Books. Также в сервисе появятся кросс-рекомендации.

В мире новеллизацию уже можно считать трендовым приемом, она позволяет тому, что смотрел фильм или сериал получить больше информации о событиях, которые были описаны в первоисточнике и остались за кадром.

Евгения Рыкалова, руководитель книжного сервиса «Строки» от МТС: «Экосистемная интеграция «Строк» и KION — одна из основный идей нашего контентного продукта, фактически так мы реализуем кросс-контентность и мультиформатность нашего книжного сервиса. Ведь у книг часто есть экранизации, а читателю хочется посмотреть на своих любимых героев. При этом наша рекомендация сейчас советует не только прямую экранизацию, но и фильмы или сериалы близкие по жанру, а также показывает фильмы, которые понравились пользователям, прочитавшим эту книгу».

Игорь Мишин, генеральный продюсер KION: «С развитием сериальной индустрии по всему миру визуальные форматы отчасти заменяют аудитории чтение книг. Появился такой жанр как аудиосериалы. Вместе с сервисом «Строки» от МТС мы решили переформатировать наши сериальные хиты в литературные произведения - тем более, что у «Косы», «Почки», «Хрустального» и других проектов уже есть складная литературная основа. В новеллизированных версиях сценарии Марии Шульгиной и Анны Тихоновой, Олега Маловичко, Татьяны Арцеуловой приобретут формы классических литературных жанров – например, детектива и романа воспитания. KION и «Строки» станут пионерами нового формата в цифровой среде - переработка сценариев российских авторов».

Наташа Исакова, креативный директор KION: «Новеллизация - это не только расширение и творческое переосмысление визуального контента в текстовом формате, но и дополнительная возможность промо и монетизации оригинальных сериалов KION. Герои любимых зрителями историй могут начать жить и в других средах, мультимедийность позволяет сегодня создавать новые параллельные Вселенные с любимыми героями KION».

пресс-релиз МТС

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