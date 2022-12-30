Развитие сетей: МТС ускорила LTE в новосибирском ТРЦ "Аура"

29.12.2022, MForum.ru

МТС развернут в ТРЦ оборудование, обеспечивающее поддержку скоростей мобильного доступа вплоть до 130 Мбит/с. Покрытие LTE доступно во всех помещениях центра, включая кинотеатр и двухуровневую парковку.

«Мы используем цифровые сервисы буквально на каждом шагу и поход в центр с массой возможностей для шопинга и досуга без смартфона уже практически немыслим. Значит, должно быть устойчивое покрытие сети LTE «от подвала до крыши», что в условиях торгового центра непросто. Благодаря indoor-решению мы усилили радиосигнал там, где связь затруднена из-за особенностей перекрытий зданий, и «добавили» скорости LTE-интернету в ТРЦ «Аура». Уверен, что такое «ускорение» в канун новогодних праздников оценят и новосибирцы, и гости новогодней столицы России», – отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

«Площадь ТРЦ «Аура» составляет более 150 000 квадратных метров, и в том числе благодаря коллегам из МТС – это пространство быстрого и доступного мобильного интернета. Мы стремимся к тому, чтобы пребывание гостей в нашем торговом центре было максимально комфортным, особенно в новогодние праздники, период приятных праздничных хлопот. Надеемся, что гости по достоинству оценят это технологическое нововведение в «Ауре», – отметил Евгений Головчан, исполнительный директор ТРЦ «Аура».

телеком в Новосибирской области

пресс-релиз МТС

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС развитие сетей Новосибирская область