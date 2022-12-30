Развитие сетей: МТС ускорила LTE в новосибирском ТРЦ "Аура"

MForum.ru
29.12.2022,
МТС развернут в ТРЦ оборудование, обеспечивающее поддержку скоростей мобильного доступа вплоть до 130 Мбит/с. Покрытие LTE доступно во всех помещениях центра, включая кинотеатр и двухуровневую парковку.
«Мы используем цифровые сервисы буквально на каждом шагу и поход в центр с массой возможностей для шопинга и досуга без смартфона уже практически немыслим. Значит, должно быть устойчивое покрытие сети LTE «от подвала до крыши», что в условиях торгового центра непросто. Благодаря indoor-решению мы усилили радиосигнал там, где связь затруднена из-за особенностей перекрытий зданий, и «добавили» скорости LTE-интернету в ТРЦ «Аура». Уверен, что такое «ускорение» в канун новогодних праздников оценят и новосибирцы, и гости новогодней столицы России», – отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.
«Площадь ТРЦ «Аура» составляет более 150 000 квадратных метров, и в том числе благодаря коллегам из МТС – это пространство быстрого и доступного мобильного интернета. Мы стремимся к тому, чтобы пребывание гостей в нашем торговом центре было максимально комфортным, особенно в новогодние праздники, период приятных праздничных хлопот. Надеемся, что гости по достоинству оценят это технологическое нововведение в «Ауре», – отметил Евгений Головчан, исполнительный директор ТРЦ «Аура».
телеком в Новосибирской области
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теги: МТС развитие сетей Новосибирская область
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МТС ускорила LTE в «Ауре» для новогоднего шопинга
30 декабря 2022 г., Новосибирск, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, увеличила/разогнала скорость передачи данных в сети 4G в «Ауре» - одном из ключевых ТРЦ Новосибирска. Было установлено оборудование, которое позволяет развивать скорости мобильного интернета до 130 Мбит/сек на всей территории торгового центра
Передача данных в сети 4G на новых скоростях доступна во всех помещениях ТРЦ, включая двухуровневую парковку.
Шопиться и отдыхать с цифровым комфортом теперь могут посетители всех развлекательных зон и магазинов «Ауры». Среди них – аттракционы, кинотеатр, детские игровые площадки, торговые галереи, рестораны и зона фудкорта. Возможности LTE позволят гостям «Ауры» активно пользоваться всеми цифровыми сервисами, включая онлайн-звонки со смартфона, банковские переводы, загрузку видео, просмотр видеообзоров на товары и услуги, заказ такси или курьера.
«Мы используем цифровые сервисы буквально на каждом шагу и поход в центр с массой возможностей для шопинга и досуга без смартфона уже практически немыслим. Значит, должно быть устойчивое покрытие сети LTE «от подвала до крыши», что в условиях торгового центра непросто. Благодаря indoor-решению мы усилили радиосигнал там, где связь затруднена из-за особенностей перекрытий зданий, и «добавили» скорости LTE-интернету в ТРЦ «Аура». Уверен, что такое «ускорение» в канун новогодних праздников оценят и новосибирцы, и гости новогодней столицы России», – отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.
«Площадь ТРЦ «Аура» составляет более 150 000 квадратных метров, и в том числе благодаря коллегам из МТС – это пространство быстрого и доступного мобильного интернета. Мы стремимся к тому, чтобы пребывание гостей в нашем торговом центре было максимально комфортным, особенно в новогодние праздники, период приятных праздничных хлопот. Надеемся, что гости по достоинству оценят это технологическое нововведение в «Ауре», – отметил Евгений Головчан, исполнительный директор ТРЦ «Аура».
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