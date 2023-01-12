Производство электроники: Резонит начинает оснащать оборудованием уже 4-ю производственную площадку, в Алабушево

12.01.2023, MForum.ru

Здесь, в ОЭЗ "Технополис Москва" рядом с Зеленоградом, компания построила новый комплекс площадью порядка 15 тыс кв.м и сейчас приступает к завозу и монтажу производственного оборудования.

“По итогам комплексной проверки мы получили заключение о соответствии построенного объекта проектной документации и готовим документы для ввода производственного комплекса в эксплуатацию. Это позволит нам в ближайшее время приступить к монтажу оборудования и наладке технологических процессов на новой производственной площадке” — сообщил Андрей Витальевич Мариныч, генеральный директор ООО “Цифровые технологии безопасности”, компании-резидента на территории ОЭЗ «Технополис «Москва».

Производство спроектировано силами специалистов компании с учетом опыта, накопленного на трех других производственных площадках (в Зубово, Зеленограде и Санкт-Петербурге).

В Резоните рассчитывают, что эта площадка станет не только самым крупным из собственных производств компании, но и на четверть увеличит производственные мощности всего российского рынка производства радиоэлектроники.

Завоз и ввод в эксплутацию оборудования займет ближайшие месяцы, а уже к лету Резонит рассчитывает запустить выпуск продукции в Алабушево. Здесь появится около 450 рабочих мест.

Из общей площади 15 тыс квадратов, основное место займут производственные помещения - цех по производству печатных плат, монтажно-сборочное производство. Как ожидается, запуск этого производства позволит ряду заказчиков сократить время вывода на рынок своих продуктов при сохранении высокого качества производства. Что же, у Резонита уже сложилась хорошая репутация на российском рынке.

Интересно, что предприятие комплектуется в условиях санкций, которые сделали сложным закупку американского и европейского оборудования. Можно предположить, что закупаемое оборудование придет из Азии, а также частично будет отечественным.

пресс-релиз Ростелеком

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