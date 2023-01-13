Анонсы: В Японии представлены плееры Walkman нового поколения

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Анонсы: В Японии представлены плееры Walkman нового поколения

13.01.2023, MForum.ru

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Sony продемонстрировала в Японии два портативных аудиопродукта Walkman: Sony NW-A306 и NW-ZX707. Обе работают на Android 12 и радуют хорошей автономностью.

Анонсы: В Японии представлены плееры Walkman нового поколения

Sony NW-ZX707 —высококачественный плеер Walkman с 5-дюймовым дисплеем с разрешением 720p, 64 ГБ памяти и 25 часами автономной работы. По словам Sony, он является частью серии ZX и описывается как «эволюция портативного звука». Он оснащен цифровым усилителем S-Master HX с поддержкой Native DSD. Он обеспечивает до 25 часов воспроизведения FLAC 44,1 кГц или 23 часа контента FLAC 96 кГц.

Автономность при воспроизведении музыки с потоковых сервисов – 22 часа. Однако на NW-ZX707 нет предустановленных приложений для потоковой передачи музыки. Но, так как новинка работает на Android 12, нужные приложения можно установить через магазин Google Play. Sony NW-ZX707 короче и уже большинства смартфонов, но уступает по объему памяти и размеру дисплея. Он весит около 227 г и поступит в продажу 23 февраля в Японии. Цена NW-ZX707 составляет 104 000 иен (~ 788 долларов США). Информации о доступности продукта вне Японии – нет.

Анонсы: В Японии представлены плееры Walkman нового поколения

Sony NW-A306 является более дешевой альтернативой NW-ZX707, он оснащен меньшим дисплеем. Walkman NW-A306 весит 113 г и является более портативной альтернативой ZX07. Разрешение экрана Sony NW-A306 – разрешением 720p, он более четкий, чем у ZX707. Кроме того, у этой модели лучше показатели автономной работы – до 36 часов. Объем встроенной памяти – 32 или 64 Гб. Купить Walkman NW-A306 можно в двух цветовых вариантах — черном и синем.

Sony NW-A306 (вариант 32 ГБ) стоит 46 000 иен (~ 347 долларов США) и будет доступен в Японии, Европе и Великобритании в конце этого месяца. Версия NW-A306 на 64 ГБ будет доступна только в Японии. Конкретной даты выпуска моделей пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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