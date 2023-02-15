Анонсы: Nokia X30 5G представлен в Индии

MForum.ru

Анонсы: Nokia X30 5G представлен в Индии

15.02.2023, MForum.ru

В Индии официально представлен смартфон Nokia X30 5G. Последние несколько дней финский бренд активно тизерил устройство в своем Твиттере. Nokia X30 5G конкурирует со смартфонами по цене менее 50 000 рупий.

Анонсы: Nokia X30 5G представлен в Индии

Nokia X30 5G — это экологически чистый смартфон, на 100 % состоящий из переработанного алюминия и на 65 % из пластика. Он имеет компактный форм-фактор и модуль задней камеры восьмиугольной формы.

На передней панели устройства установлен 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с выровненным по центру вырезом камеры и встроенным сканером отпечатков пальцев. Он предлагает разрешение FHD+, частоту обновления 90 Гц и пиковую яркость 700 нит. Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus, а сам аппарат имеет сертификат водонепроницаемости IP67

Nokia X30 5G оснащен двойной задней камерой, состоящей из основного датчика на 50 МП с диафрагмой f/1.8 и поддержкой OIS и 13 Мп сенсора со сверхширокоугольным объективом. Для сэлфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Основа аппаратной платформы Nokia X30 5G – процессор Snapdragon 695. Аппарат оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Емкость АКБ – 4200 мАч, мощность быстрой зарядки 33 Вт. Из коробки Nokia X30 5G работает под управлением Android 12, производитель обещает трехлетние обновления ОС и ежемесячные обновления безопасности.

Купить Nokia X30 5G можно за 48 999 рупий в цветах Ice White и Cloudy Blue. Предварительное бронирование уже доступно на веб-сайтах бренда, Amazon и в ведущих торговых точках. Продажи начинаются 20 февраля. В рамках предложений по запуску покупатели могут воспользоваться скидкой 1000 рупий на Nokia.com, бесплатными наушниками Nokia Comfort, бесплатным зарядным устройством на 33 Вт и дополнительной скидкой 4000 рупий при обмене на Amazon.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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