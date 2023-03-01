Цифровой арт: МТС запустила арт-инсталляцию в метро Москвы

MForum.ru
01.03.2023,
Вместе с московским метрополитеном оператор запустил цифровую арт-инсталляцию. На станции Рижская Большой кольцевой линии (БКЛ) размещен изогнутый LED-экран, символизирующий сказочный ковер-самолет. Размеры инсталляции - 4 х 2.5 м. Видеоряд синтезирован с применением нейросетей и генеративной графики. По задумке, инсталляция должна напоминать о высоких скоростях мобильного интернета LTE МТС в метро - до 250 Мбит/с практически на всех станциях, на пересадках и в перегонах, включая новые станции.
В контент интегрированы стилизованные образы развлекательных сервисов МТС, это и онлайн-кинотеатр KION, и книжный сервис "Строки" и музыкальный сервис МТС Music. В рамках рекламной кампании, МТС предоставляет промокод для бесплатного доступа к сервису "Строки" и онлайн-кинотеатру KION. Промокод можно найти в видео, которое демонстрируется в вагонах метро на БКЛ.
Действовать арт-объект на Рижской будет с 1 по 13 марта 2023 года.
Больше деталей - в пресс-релизе компании. Посмотреть рекламный видеоролик можно ВКонтакте.
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теги: цифровой арт метро МТС
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