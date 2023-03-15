Анонсы: Lava Yuva 2 Pro появился в Amazon India

MForum.ru
15.03.2023,
Анонс Lava Yuva 2 Pro состоялся еще в феврале, однако изначально его можно было купить только в традиционной рознице. Сейчас новинка добралась до онлайн-магазинов, включая Amazon India. Смартфон относится к категории самых доступных устройств – приобрести Lava Yuva 2 Pro можно за 7 999 индийских рупий.
Lava Yuva 2 Pro оснащен 6,5-дюймовым ЖК-экраном разрешением HD+ (плотность пикселей 269 пикселей на дюйм) и частотой обновления 60 Гц. На передней панели находится 5 Мп селфи-камера, на задней – 13 Мп основная камера, которая дополнена двумя модулями разрешением 0,3 Мп.
Lava Yuva 2 Pro работает на чипсете Helio G37 и оснащен 4 ГБ оперативной памяти. Из 64 ГБ встроенной памяти 3 ГБ можно использовать в качестве виртуальной оперативной памяти. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который может заряжаться мощностью 10 Вт через порт USB-C.
Lava Yuva 2 Pro работает на почти стандартной версии ОС Android 12 и поддерживает запись анонимных звонков. Также в наличии двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, 3,5-мм аудиоразъем и боковой сканер отпечатков пальцев.
Задняя панель Lava Yuva 2 Pro – стеклянная, а приобрести новинку можно в трех оттенках: Glass White, Glass Green и Glass Lavender.
© Антон Печеровый,
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