Развитие сетей: МегаФон развивает связь в Якутии - город Мирный

16.03.2023, MForum.ru

МегаФон модернизировал существующую телеком-инфраструктуры, а также расширил покрытие сети 4G / LTE в Мирном, где расположено несколько крупных карьеров и горно-обогатительных комбинатов, где добываются алмазы. Проведенные работы обеспечили улучшение покрытия и пользовательского опыта абонентов, в том числе, и внутри помещений.

Запустив новый слой LTE (предположительно LTE900), МегаФон смог заметно расширить покрытие в Мирном.

Мирный расположен на западе Якутии, на реке Ирелях и является одним из самых крупных городов республики. Он был основан в 1955 году в связи с открытием первого алмазного месторождения в Якутии - кимберлитовой трубки "Мир", в честь нее город получил свое название. Сегодня Мирный является центром добычи алмазов и одним из крупнейших центров России, специализирующихся на добыче драгоценных камней. В 2023 году в Мирнинском районе стартовали проектные работы по строительству самого крупного алмазодобывающего объекта в мире — нового подземного рудника «Мир-глубокий». Активная фаза строительных работ планируется в 2024 году. Город окружают леса.

пресс-релиз МегаФон

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теги: развитие сетей МегаФон Якутия Саха

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