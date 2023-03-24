Покупки компаний: МТС приобретает "Ди Вай Технолоджис", укрепляя вертикаль производства автоэлектроники

MForum.ru
24.03.2023,
МТС приобретает 100% "Ди Вай Технолоджис", компании, которая строит производство автомобильной электроники на площадке Алабушево (ОЭЗ Технополис "Москва"), в рамках выстраивания бизнес-вертикали МТС Авто.
Покупаемая компания включена в программу Минпромторга России АК-2035 по обеспечению автопрома "критическими компонентами" и материалами.
Предприятие планирует in-house разработку и выпуск таких продуктов, как системы обеспечения подключенности и телематики, решений для повышения безопасности вождения, бортовых информационных и мультимедийных систем, и так далее. Ожидается синергия от внедрения в эти решения продуктов экосистемы МТС и партнеров.
«Отечественные решения систем комфорта и мультимедиа для автомобилей становятся в России все востребованее, и мы ожидаем быстрого роста этого сегмента в ближайшие годы. При этом МТС Авто уже занимается разработкой локального софта, который может лечь в основу производства аппаратной части и принципиально новых решений для обеспечения безопасности и комфорта водителей. Поэтому мы продолжаем расширять инвестиции в направление МТС Авто, а также в программы производства автокомпонентов в рамках решения задач отрасли по импортозамещению», - прокомментировал генеральный директор МТС Авто Денис Смирнов.
Продукты, выпуском которых займется МТС Авто будут адресованы автомобильным заводам, сборочным площадкам автопроизводителям, транспортно-логическим компаниям, операторам каршеринга и другим предприятиям транспортно-инфраструктурного комплекса.
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теги: автоэлектроника МТС Авто
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