Микроэлектроника: Микрон прошел международный аудит

23.01.2019, MForum.ru

Международный стандарт IATF 16949:2016 - отраслевой управленческий стандарт «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части».

Зеленоградская компания Микрон в конце 2018 года прошла аудит на соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям стандарта IATF 16949:2016. В январе Микрон получил от аудитора "письмо о соответствии" по итогам аудита.

Аудит проводила британская United Registrar of System Ltd. В конце 2019 года предстоит повторный аудит. Если результаты обследования будут положительными, Микрон получит сертификат соответствия.

Компания намерена продолжать сертификацию действующей СМК на соответствие другим международным стандартам. Это поможет при работе с зарубежными производителями автомобильной техники.

Микрон все активнее работает в быстрорастущем сегменте автопрома, рассказала генеральный директор предприятия Гульнара Хасьянова, - в дорожную карту компании входят не только стандартные контроллеры, но и приборы, адаптированные под требования конкретных автопроизводителей.

По данным WardsAuto, темпы роста сегмента микроэлектроники для автопрома в среднем составляют 13,4% в год.

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теги: микроэлектроника полупроводники Микрон сертификация автоэлектроника аудит сертификат качество СМК

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