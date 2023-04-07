Анонсы: Lava Probuds N31 – бюджетные наушники с 45-ю часами автономности

MForum.ru
07.04.2023,
Lava запустила новый продукт для индийского рынка. Probuds N31 представляет собой пару беспроводных наушников с шейным ободом, которые будут предлагаться по привлекательной цене.
Lava Probuds N31 были анонсированы под лозунгом «Преодолейте пределы». Эргономичный дизайн Probuds N31 делает их идеальными для людей, которые тренируются, поскольку они не выпадают во время пробежек или других упражнений.
Lava Probuds N31 обещают обеспечить до 45 часов воспроизведения звука от аккумулятора емкостью 280 мАч, который также поддерживает быструю зарядку. Всего за 10 минут зарядки пользователи могут рассчитывать на 12 часов автономной работы. Также отменим поддержку ENC (Environmental Noise Cancellation), специальный игровой режим, который снижает задержку до 60 мс, водонепроницаемость IPX6 и Bluetooth 5.3.
Lava Probuds N31 будут доступны с 12 апреля 2023 года в нескольких цветовых вариантах: зеленом Firefly Green, красном Wild Red и черном Panther Black. Приобрести новинку можно будет на Amazon и в официальном магазине компании. При этом производитель предлагает продление гарантии на 2 месяца после успешной регистрации продукта. Цена составит 999 индийских рупий.
© Антон Печеровый,
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