Развитие сетей: МегаФон развернул несколько новых базовых станций для дачников Кемеровской области

03.05.2023, MForum.ru

МегаФон готовит сеть в Кемеровской области к дачному сезону. В частности, модернизирована инфраструктура оператора на территории, где расположено около 30 коттеджных поселков, СНТ и кооперативов.

Новые базовые станции 4G/LTE запущены в в ТСЖ «Поселок Новый», в СНТ «Радуга», «Металлург-2», «Малиновая горка», а также в СНТ «Рябинушка» вблизи Междуреченска. По данным оператора, улучшено покрытие сети и повышены средние скорости доступа в интернет для жителей и дачников Верхотомки, Мозжухи, Ашмарино, а в Мазурово и Журавлево. Также оператор сообщает о повышении стабильности работы базовых станций после модернизации систем их энергоснабжения.

По данным оператора, в загородных домах стало жить больше людей, на 20% год к году вырос трафик зимнего сезона 2022/2023 года.

«Мы продолжаем планомерное развитие мобильной инфраструктуры в пригороде. Стабильный доступ в сеть обеспечивает интернет-серфинг на популярных ресурсах и позволяет пользоваться множеством цифровых сервисов, например, для удаленного контроля элементов умного дома. В ближайшие месяцы кузбасские семьи будут все чаще выбираться на свои участки или ездить к друзьям – в этот период они будут в зоне доступа сети даже вдали от городской суеты», – комментирует Александр Малов, директор МегаФона в Кемеровской области.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Кемеровская область

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