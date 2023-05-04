Слухи: Появились подробности о Lava Agni 2 5G с MediaTek Dimensity 7050

04.05.2023, MForum.ru

Agni 2 5G от Lava станет первым смартфоном с «новой» SoC MediaTek Dimensity 7050, которая была представлена буквально на днях. Слово новой заключено в кавычки, поскольку этот чип идентичен Dimensity 1080, выпущенному в октябре прошлого года.

В части спецификаций ожидается, что в Lava Agni 2 5G будут присутствовать AMOLED со встроенным датчиком отпечатков пальцев, Android 13 на борту, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти и основная камера разрешением 50 МП на задней панели.

Напомню, первый Agni был выпущен в ноябре 2021 года и оснащен процессором Dimensity 810, поэтому новая модель должна обеспечить сравнительно хороший прирост производительности. Оперативная память осталась прежней, встроенная память увеличилась вдвое. В оригинальной модели использовался сенсор тыловой камеры разрешением 64 Мп, в новой модели – 50 Мп. Однако это может быть качественный сенсор, что положительно скажется на качестве снимков. Кроме того, оригинальный Agni оснащался обычным ЖК-экраном и дактилоскопическим сенсором на боковой грани. Таким образом, преемник определенно получил хорошие улучшения во всех отношениях.