MForum.ru
04.05.2023,
Agni 2 5G от Lava станет первым смартфоном с «новой» SoC MediaTek Dimensity 7050, которая была представлена буквально на днях. Слово новой заключено в кавычки, поскольку этот чип идентичен Dimensity 1080, выпущенному в октябре прошлого года.
В части спецификаций ожидается, что в Lava Agni 2 5G будут присутствовать AMOLED со встроенным датчиком отпечатков пальцев, Android 13 на борту, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти и основная камера разрешением 50 МП на задней панели.
Напомню, первый Agni был выпущен в ноябре 2021 года и оснащен процессором Dimensity 810, поэтому новая модель должна обеспечить сравнительно хороший прирост производительности. Оперативная память осталась прежней, встроенная память увеличилась вдвое. В оригинальной модели использовался сенсор тыловой камеры разрешением 64 Мп, в новой модели – 50 Мп. Однако это может быть качественный сенсор, что положительно скажется на качестве снимков. Кроме того, оригинальный Agni оснащался обычным ЖК-экраном и дактилоскопическим сенсором на боковой грани. Таким образом, преемник определенно получил хорошие улучшения во всех отношениях.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
28.04. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 1X 5G с 6,5-дюймовым дисплеем и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Lava Probuds N31 – бюджетные наушники с 45-ю часами автономности / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 2 Pro появился в Amazon India / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lava Agni 2 5G / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 5G получит версию с 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Lava Agni 2 5G с MediaTek Dimensity 7050 / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: 10 мая Realme представит 11 Pro и 11 Pro+ / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Moto G Stylus (2023) – 4G-смартфон со стилусом / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G 5G на базе Snapdragon 480+ / MForum.ru
02.05. [Новинки] Анонсы: Флагманский Motorola Edge Plus (2023) оценен в $800 / MForum.ru
02.05. [Новинки] Слухи: Huawei назначила глобальный релиз серии P60 на 9 мая / MForum.ru
02.05. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO Neo 8 Pro получит зарядку 120 Вт / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 1X 5G с 6,5-дюймовым дисплеем и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
27.04. [Новинки] Слухи: Появились изображения защищенного смартфона Nokia XR30 / MForum.ru
27.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Google Pixel 7a / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Wiko Hi Enjoy 60 5G – китайский смартфон от французской компании / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Poco F5 получит Snapdragon 7+ Gen 2 и 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y78+ c 6.78-дюймовым 120 Гц AMOLED-дисплеем и Snapdragon 695 / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Nokia 105 4G (2023) / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X50i с дисплеем 90 Гц и Dimensity 6020 / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Флагманский планшет Vivo Pad2 представлен официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro представлены официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 40 Lite – чипсет Unisoc T616 и сдвоенная 50 Мп камера / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A24 представлен официально / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Band 8 представлен официально / MForum.ru