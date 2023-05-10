Анонсы: Представлен Tecno Camon 20 Premier с Dimensity 8050 и 108 Мп камерой

10.05.2023, MForum.ru

Компания Tecno представила смартфон Camon 20 Premier 5G в премиальном дизайне с кожаной и керамической задней панелью. Tecno говорит, что сборка премиум-класса «свободна от хрупкости пластика», при этом каждый телефон требует 56 часов полировки и 576 часов на сборку.

Задняя панель обтянута кожей с рисунком личи, а модуль камеры выполнен из нанокристаллической керамики. Телефон поставляется в цветах Serenity Blue (синий) или Dark Welkin (черный).

Camon 20 Premier 5G получил интересную конфигурацию камеры. Основной сенсор – 50-мегапиксельный RGBW с объективом 23 мм f / 1,8 и оптическим стабилизатором изображения со сдвигом датчика. Кроме того, установлены 108-мегапиксельная сверхширокая камера 13 мм f/2.2 с автофокусом и возможностями макросъемки, 2-мегапиксельный датчик глубины f/2.4 и лазерный датчик автофокусировки.

На передней панели находится 32-мегапиксельная селфи-камера с апертурой f/2.4 и фиксированным фокусом. Экран – 6,67-дюймовый AMOLED разрешением 2400x1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев.

В качестве аппаратной платформы для Camon 20 Premier 5G, Tecno выбрала новый чип MediaTek Dimensity 8050. Он получил четыре ядра Cortex-A78 и четыре блока Cortex-A55. Чип сопряжен с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Tecno Camon 20 Premier 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Camon 20 Premier 5G будет продаваться по цене 450 долларов США и будет доступен в Нигерии с сегодняшнего дня. Также Tecno подтвердила, что серия Camon 20 будет доступна в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Южной Азии.