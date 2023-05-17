MForum.ru
17.05.2023,
Lava анонсировала смартфон Agni 2 в Индии. Новинка построена на базе недавно анонсированного чипсета MediaTek Dimensity 7050, оснащена AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также поддерживает быструю зарядку 66 Вт.
6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей Lava Agni 2 поддерживает 10-битные цвета и пиковую яркость 950 нит. В вырезе экрана находится 16-мегапиксельная фронтальная камера. Дактилоскопический сенсор встроен в экран.
На задней панели Lava Agni 2 размещена основная камера разрешением 50 МП и пикселями размера 1,0 мкм, сверхширокий модуль разрешением 8 Мп, также пара 2 Мп датчиков. За автономность Agni 2 отвечает аккумулятор емкостью 4700 мАч с проводной быстрой зарядкой мощностью 66 Вт.
Agni 2 работает под управлением Android 13 с интерфейсом Agni Shapath поверх него. Lava также гарантирует как минимум два обновления версии Android, а также ежеквартальные обновления безопасности в течение трех лет.
Lava Agni 2 поставляется в одном зеленом цвете и одной конфигурации памяти (8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти). Производство новинки ведется на заводах Индии. Цена составляет 19 999 индийских рупий (243 доллара США). Открытые продажи в Индии начнутся 24 мая в 10:00 на Amazon India.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
04.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Lava Agni 2 5G с MediaTek Dimensity 7050 / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 1X 5G с 6,5-дюймовым дисплеем и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Lava Probuds N31 – бюджетные наушники с 45-ю часами автономности / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 2 Pro появился в Amazon India / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lava Agni 2 5G / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30i получил чипсет Helio G85, 64 Мп строенную камеру и быструю зарядку 33 Вт / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 2 с чипсетом Dimensity 7050 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
16.05. [Новинки] Слухи: Появились изображения iQOO Neo 8 и Neo 8 Pro / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Oppo F23 5G дебютировал с экраном 120 Гц и Snapdragon 695 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: Vivo S17e упомянули на официальном сайте / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: Nubia Z60 Fold получит 7,3-дюймовый дисплей / MForum.ru
12.05. [ПО] Анонсы: Представлена Wear OS 4 с большим число приложений и облачным резервным копированием / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y78 c Dimensity 7020 SoC, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Realme 11 Pro+ дебютировал с 200 Мп камерой и зарядкой 100 Вт / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 V — самый легкий телефон емкостью 5000 мАч с большим датчиком камеры / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Sony Xperia 1 V с многослойной матрицей Exmor T и 4K OLED-дисплеем / MForum.ru
10.05. [Новинки] Компоненты: Представлен 6 нм чипсет UNISOC T750 5G / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: В Японии представлены Sharp Aquos R8 и R8 Pro / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны серии Camon 20 / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Camon 20 Premier с Dimensity 8050 и 108 Мп камерой / MForum.ru
08.05. [Новинки] Слухи: HTC U23 Pro 5G замечен на живых фото / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Nokia 106 (2023) / MForum.ru
05.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Edge 40 с Dimensity 8020, IP68 и 50 Мп камерой с апертурой f/1.4 / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Lava Agni 2 5G с MediaTek Dimensity 7050 / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: 10 мая Realme представит 11 Pro и 11 Pro+ / MForum.ru