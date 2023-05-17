Анонсы: Lava Agni 2 с чипсетом Dimensity 7050 и 50 Мп камерой представлен официально

17.05.2023, MForum.ru

Lava анонсировала смартфон Agni 2 в Индии. Новинка построена на базе недавно анонсированного чипсета MediaTek Dimensity 7050, оснащена AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также поддерживает быструю зарядку 66 Вт.

6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей Lava Agni 2 поддерживает 10-битные цвета и пиковую яркость 950 нит. В вырезе экрана находится 16-мегапиксельная фронтальная камера. Дактилоскопический сенсор встроен в экран.

На задней панели Lava Agni 2 размещена основная камера разрешением 50 МП и пикселями размера 1,0 мкм, сверхширокий модуль разрешением 8 Мп, также пара 2 Мп датчиков. За автономность Agni 2 отвечает аккумулятор емкостью 4700 мАч с проводной быстрой зарядкой мощностью 66 Вт.

Agni 2 работает под управлением Android 13 с интерфейсом Agni Shapath поверх него. Lava также гарантирует как минимум два обновления версии Android, а также ежеквартальные обновления безопасности в течение трех лет.

Lava Agni 2 поставляется в одном зеленом цвете и одной конфигурации памяти (8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти). Производство новинки ведется на заводах Индии. Цена составляет 19 999 индийских рупий (243 доллара США). Открытые продажи в Индии начнутся 24 мая в 10:00 на Amazon India.