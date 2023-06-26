Развитие сетей: МегаФон сообщает о существенной модернизации сети в Кировской области

26.06.2023, MForum.ru

МегаФон утверждает, что на треть нарастил скорость мобильного интернета в ряде городов и сел Кировской области. Модернизация сети затронула около 100 базовых станций в 54 населенных пунктах региона.

В основе модернизации лежит рефарминг частот 2100 МГц. По оценкам МегаФон, изменения смогут почувствовать более 150 тысяч жителей Кировской области. Модернизация, в частности, затронула такие населенные пункты, как: Зуевка, Луза, Кирово-Чепецк, Кирс, Омутнинск, Советск, Яранск, пригородах Кирова, а также на территории около 40 поселений региона. В рамках модернизации, выросла зона действия технологии VoLTE.

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теги: МегаФон развитие сетей Кировская область

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