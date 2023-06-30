Развитие сетей: МТС ускорила мобильный интернет в Новой Москве

30.06.2023, MForum.ru

МТС сообщает о проведенной в 1H2023 модернизации в Новой Москве - здесь оператор ставил новые базовые станции, а также провела рефарминг частот. В итоге, по данным оператора, удалось нарастить среднюю скорость мобильного интернета для жителей Новомосковского и Троицкого административных округов столицы на 30% до 70 Мбит/с. Улучшения затронули более 650 тысяч жителей Новой Москвы.

«За 11 лет с момента появления на карте Новой Москвы мы активно строили и развивали на новых территориях сети связи, следуя за развитием жилищной, транспортной и социальной инфраструктуры, чтобы обеспечивать всех абонентов качественными услугами связи и современными цифровыми сервисами. За эти годы МТС совершила рывок – количество базовых станций стандарта LTE увеличилось в семь раз, а число домохозяйств, имеющих доступ к высокоскоростному домашнему интернету, выросло с нуля до 73 тысяч. Новая Москва как одна из самых активно развивающихся частей столицы остается для нас приоритетной, и мы сохраним здесь высокие темпы развития телекоммуникационной инфраструктуры, следуя градостроительным планам», – отметил директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

По данным оператора, обновленный мобильный интернет в Новой Москве доступен в 67 новостройках, в 58 коттеджных и дачных поселках, в бизнес-центрах и ТРЦ, на станциях метро Прокшино, Филатов Луг, Ольховая, Коммунарка, автовокзале Саларьево, железнодорожной станции Рассудово.

Трафик в Новой Москве растет не так значительно, как во многих других регионах, на 13% в 2021 году, на 10% - в 2022 году.

МТС сообщает также о развитии своей сети GPON - она дотянулась до таких населенных пунктов Новой Москвы, как Щербинка, Коммунарка, Троицк, Московский, Воскресенское, Сосенское, Десеновское, Завод Мосрентген, Первомайское, Газопровод, Горчаково и Столбово.

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теги: развитие сетей Москва МТС

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