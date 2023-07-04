Облачные сервисы: ВымпелКом обеспечил миграцию сервисов CMWP в свое облако

MForum.ru

Облачные сервисы: ВымпелКом обеспечил миграцию сервисов CMWP в свое облако

04.07.2023, MForum.ru

Компания CMWP специализируется в области инвестиций, эффективного управления и развития проектов в недвижимости.

После февраля 2022, компании пришлось выйти из состава глобальной группы. Понадобился перенос ИТ-инфраструктуры на территорию РФ. Требовалось провести такой перенос быстро, с развертыванием всех необходимых ключевых сервисов: корпоративной почты, системы ВКС, виртуальных рабочих столов, сетевых сервисов, файловых хранилищ, сервера баз данных и 1С.

 

 

В CMWP обратились в компанию Вымпелком, облачный провайдер beeline cloud взял на себя перенос на свою площадку ИТ инфраструктуры компании и развертывание всех необходимых сервисов. Переход на вычислительные мощности beeline cloud позволило сотрудникам CMWP работать в привычном окружении. На период миграции для них была развернута инфраструктура виртуальных рабочих столов (VDI), после завершения миграции эту инфраструктуру отключили.

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теги: ребрендинг билайн ВымпелКом облачные сервисы CMWP

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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