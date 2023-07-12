Облачные сервисы: Соцсеть VMIRE перешла на инфраструктуру beeline cloud

MForum.ru

Облачные сервисы: Соцсеть VMIRE перешла на инфраструктуру beeline cloud

12.07.2023, MForum.ru

Договоренность beeline cloud и VMIRE реализовалась в виде бесшовного перевода работы VMIRE на сервера четырех ЦОД облачного провайдера.

 

 

Для VMIRE это означает, что не потребуется закупать оборудование для хостинга приложения. Вместо капитальных затрат, достаточно будет платить за аренду мощностей. Не потребуются и специалисты для обслуживания IT-инфраструктуры. Еще один плюс такого подхода - возможность масштабировать используемые ресурсы, как в сторону расширения, так и в сторону сокращения, если это будет уместно. Не стоит забывать также о том, что хостинг у beeline cloud решает вопрос защиты персональных данных и соблюдения требований 152-ФЗ. Что до надежности работы облака beeline cloud, провайдер обещает доступность на уровне 99,95%.

Генеральный директор VMIRE Евгений Мутовкин:

«Будучи стартапом, мы, конечно же, не могли себе позволить строительство собственной площадки, однако сервисы beeline cloud закрывают все потребности VMIRE, а это уже более 2 млн пользователей. Мы можем гибко изменять количество арендуемых ресурсов в зависимости от нагрузки и не беспокоиться о работоспособности приложения. Все наши вопросы моментально решаются при поддержке команды провайдера в мессенджере или по телефону».

Коммерческий директор beeline cloud Сергей Кондратьев:

«Мы рады предоставить наше облако и экспертизу социальной сети VMIRE, понимая, что так мы обеспечиваем не только ее работу, но и высокий уровень безопасности пользовательского контента и персональных данных. Таким образом, ИТ-команда VMIRE сможет сосредоточиться на более профильных задачах: совершенствовании и развитии пользовательского функционала, удобном интерфейсе и прочих задачах, характерных для растущей компании».

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теги: ребрендинг билайн ВымпелКом облачные сервисы CMWP

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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