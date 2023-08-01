Слухи: Подтверждено появление Lava Yuva 2

MForum.ru

Слухи: Подтверждено появление Lava Yuva 2

01.08.2023, MForum.ru

Lava готовится к запуску нового смартфона под своим брендом Yuva в Индии. Ожидается, что Lava Yuva 2 официально представят в начале августа. Новинка будет позиционироваться как более доступный вариант, по сравнению с Yuva 2 Pro.

Слухи: Подтверждено появление Luva Yuva 2

Опубликованное брендом изображение подтверждает цену Lava Yuva 2 в 6 999 рупий (Yuva 2 Pro оценен в 7 999 рупий). Причем, речь идет о модели с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, тогда как другие бренды в самом доступном сегменте все еще предлагают устройства с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Основным каналом продаж Lava Yuva 2 в Индии должны стать оффлайн-каналы.

Напомню, в активе Lava Yuva 2 Pro присутствуют 6,5-дюймовый ЖК-дисплей разрешением HD+, 5-мегапиксельная фронтальная камера и строенная тыловая камера с 13-мегапиксельным основным сенсором. Аппаратная платформа – Helio G37, 4 ГБ оперативной памяти (+ 3 ГБ виртуальной памяти), 64 ГБ встроенной памяти и батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Lava Yuva 2 Pro работает под управлением ОС Android 12 и предлагает функцию записи анонимных звонков. Также отметим стеклянную заднюю панель.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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