MForum.ru
01.08.2023,
Lava готовится к запуску нового смартфона под своим брендом Yuva в Индии. Ожидается, что Lava Yuva 2 официально представят в начале августа. Новинка будет позиционироваться как более доступный вариант, по сравнению с Yuva 2 Pro.
Опубликованное брендом изображение подтверждает цену Lava Yuva 2 в 6 999 рупий (Yuva 2 Pro оценен в 7 999 рупий). Причем, речь идет о модели с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, тогда как другие бренды в самом доступном сегменте все еще предлагают устройства с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Основным каналом продаж Lava Yuva 2 в Индии должны стать оффлайн-каналы.
Напомню, в активе Lava Yuva 2 Pro присутствуют 6,5-дюймовый ЖК-дисплей разрешением HD+, 5-мегапиксельная фронтальная камера и строенная тыловая камера с 13-мегапиксельным основным сенсором. Аппаратная платформа – Helio G37, 4 ГБ оперативной памяти (+ 3 ГБ виртуальной памяти), 64 ГБ встроенной памяти и батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Lava Yuva 2 Pro работает под управлением ОС Android 12 и предлагает функцию записи анонимных звонков. Также отметим стеклянную заднюю панель.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
17.05. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 2 с чипсетом Dimensity 7050 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Lava Agni 2 5G с MediaTek Dimensity 7050 / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 1X 5G с 6,5-дюймовым дисплеем и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Lava Probuds N31 – бюджетные наушники с 45-ю часами автономности / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 2 Pro появился в Amazon India / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Realme 11 5G и Realme 11 4G / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Подтверждено появление Lava Yuva 2 / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X6a с 90 Гц дисплеем и АКБ 5200 мАч / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel RT6 – защищенный планшет с АКБ 20 000 мАч / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Представлен A58 4G с 6,72-дюймовым дисплеем / MForum.ru
27.07. [Новинки] Слухи: Vivo V29 замечен в консоли Google Play / MForum.ru
27.07. [Новинки] Слухи: Oppo A2 получит 6.7-дюймовый OLED-дисплей разрешением FHD+ / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: HTC U23 поступил в продаже на Тайване / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Oppo K11 получил Snapdragon 782G и 50 Мп камеру / MForum.ru
25.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Ace 2 Pro будет поддерживать быструю зарядку 150 Вт / MForum.ru
25.07. [Новинки] Слухи: Redmi 12 5G замечен в Geekbench / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Стала известна дата анонса Moto G14 и его характеристики / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova Neo 3 с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Realme C51 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Nubia Z50S Pro получил чипсет Snapdragon 8+ Gen 2 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y27 с Helio G85 и 50 Мп камерой / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Планшет Realme Pad 2 представлен официально / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Realme C53 с 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Состоялся глобальный анонс ZTE Red Magic 8S Pro / MForum.ru
19.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus 12 / MForum.ru