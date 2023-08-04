Анонсы: Lava Yuva 2 – 90 Гц дисплей и АКБ 5000 мАч за 6 999 рупий

MForum.ru
04.08.2023,
Lava Mobiles представила новый смартфон семейства Yuva — Yuva 2. Новинка получила спецификации базового уровня, а его цена всего 6 999 индийских рупий ($85). Однако с учетом цены ряд спецификаций заслуживают внимания.
Lava Yuva 2 оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+, но с частотой обновления 90 Гц. В верхней части панели размещен каплевидный вырез для 5-мегапиксельной фронтальной камеры. Задняя панель стеклянная. В качестве основной камеры выступает 13 Мп сенсор с дополнительным сенсором разрешением 0,3 Мп (VGA).
«Железо» Lava Yuva 2 включает в себя чипсет Unisoc T606 в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Также в наличии слот для карт памяти microSD и 3,5 мм разъем для наушников. Емкость АКБ – 5000 мАч, но максимальная мощность зарядки всего 10 Вт. ОС – Android 12.
Продажи новинки в синем, зеленом и лавандовом цветах уже начались.
© Антон Печеровый,
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