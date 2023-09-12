Развитие сетей: МТС обеспечила покрытием новый скоростной проспект Москвы - пр. Багратиона

MForum.ru
12.09.2023,
Проспект Багратиона - недавно открытый северный дублер Кутузовского проспекта. Средние скорости мобильного интернета в сети МТС после модернизации сети на прилегающей территории по оценкам оператора составили около 40 Мбит/с, пиковые - свыше 140 Мбит/с.
Для достижения таких показателей работы сети МТС провела рефарминг частот в диапазоне 2100 МГц, которые ранее использовались сетью 3G. Новую 10-километровую трассу, прилегающее к ней жилье и коммерческие объекты обслуживают почти 200 базовых станций стандарта LTE.
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теги: развитие сетей МТС Москва
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