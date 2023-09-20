Развитие сетей: МегаФон о развитии в Марий Эл - расширено покрытие в Йошкар-Олы

20.09.2023, MForum.ru

МегаФон расширяет зону действия сети в Йошкар-Оле. Новая телеком-инфраструктура построена в кварталах с плотной жилой застройкой - в микрорайонах Сомбатхей, Дружный, 9Б. По данным компании, доступные скорости мобильного интернета в этих районах выросла на 30%.

Новая инфраструктура использует частотные диапазоны 1800 МГц и 2600 МГц. Эти частотные диапазоны дают хорошее сочетание площади покрытия, качества indoor-покрытия и пропускной способности сети.

Жители Йошкар-Олы, по данным МегаФон, генерят и потребляют 49% интернет-трафика Марий Эл. За период с начала 2023 года жители уже скачали из сети порядка 13 тысяч ТБ данных, что соответствует +17% год к году.

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теги: МегаФон развитие сетей Марий Эл

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