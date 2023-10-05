MForum.ru
05.10.2023,
Lava выпустила в Индии новый бюджетный смартфон. Lava O1 сочетает неплохой набор характеристик с невысокой ценой. В частности новинка может порадовать большой ЖК-панелью, аккумулятором емкостью 5000 мАч и Android 13.
Lava O1 получил дизайн с плоской задней панелью и прямоугольной камерой. В телефоне используется 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением HD+ (1600 × 720 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. В каплевидном вырезе размещена 5 Мп сэлфи-камера.
Внутри нашлось место для чипсета UniSoC T606 с графическим процессором Mali G57, 4 Гб оперативной памяти (+ 3 ГБ расширенной ОЗУ) и внутренней памятью объемом 64 ГБ, которую можно расширить с помощью карты microSD. Тыловая камера – 13 Мп в сочетании с объективом AI и светодиодной вспышкой. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Также отметим размещенный на боковом торце дактилоскопический сенсор. Размеры Lava O1 составляют 163,7 × 75,3 × 9,3 мм, вес – 199 г. Программное обеспечение телефона базируется на Android 13.
Приобрести Lava O1 в Индии можно всего за 6999 рупий ($84), а с 7 октября в рамках Amazon Great Indian Festival купить новинку можно будет с 10% скидкой, за 6 299 рупий.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
25.09. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Pro 5G представят 26 сентября / MForum,ru
22.09. [Новинки] Слухи: Micromax возвращается на рынок Индии с первым 5G-смартфоном бренда / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Lava Blaze 2 Pro с 90 Гц дисплеем, 50 Мп камерой и Unisoc T616 / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 2 – 90 Гц дисплей и АКБ 5000 мАч за 6 999 рупий / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Подтверждено появление Lava Yuva 2 / MForum.ru
05.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Pad Go / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Lava O1 – новый бюджетный смартфон для рынка Индии / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Galaxy Buds FE — самые доступные беспроводные наушники от Samsung / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+ / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 FE с 50 Мп камерой / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Google Pixel 8 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Видео распаковки Google Pixel 8 появилось в сети / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Nokia HHRA501x и Nokia IS540.1 – прочные телефоны для индустриального применения / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 6, Smart Band 8, Smart Band 8 Active представлены в Чили / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Представлены наушники Meizu LP41 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Watch 2 Pro и объявлено о глобальном релизе Smart Band 8 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13T и 13T Pro представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A05 и Galaxy A05s представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Pro 5G представят 26 сентября / MForum,ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Flip – первый смартфон-раскладушка от Tecno / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Garmin vivoactive 5 с AMOLED-дисплеем, NFC и 11 днями автономной работы / MForum.ru
22.09. [Новинки] Слухи: Micromax возвращается на рынок Индии с первым 5G-смартфоном бренда / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy A05 / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 замечен на рендерах / MForum.ru