Анонсы: Lava O1 – новый бюджетный смартфон для рынка Индии

05.10.2023, MForum.ru

Lava выпустила в Индии новый бюджетный смартфон. Lava O1 сочетает неплохой набор характеристик с невысокой ценой. В частности новинка может порадовать большой ЖК-панелью, аккумулятором емкостью 5000 мАч и Android 13.

Lava O1 получил дизайн с плоской задней панелью и прямоугольной камерой. В телефоне используется 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением HD+ (1600 × 720 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. В каплевидном вырезе размещена 5 Мп сэлфи-камера.

Внутри нашлось место для чипсета UniSoC T606 с графическим процессором Mali G57, 4 Гб оперативной памяти (+ 3 ГБ расширенной ОЗУ) и внутренней памятью объемом 64 ГБ, которую можно расширить с помощью карты microSD. Тыловая камера – 13 Мп в сочетании с объективом AI и светодиодной вспышкой. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Также отметим размещенный на боковом торце дактилоскопический сенсор. Размеры Lava O1 составляют 163,7 × 75,3 × 9,3 мм, вес – 199 г. Программное обеспечение телефона базируется на Android 13.

Приобрести Lava O1 в Индии можно всего за 6999 рупий ($84), а с 7 октября в рамках Amazon Great Indian Festival купить новинку можно будет с 10% скидкой, за 6 299 рупий.