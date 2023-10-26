Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - поселки Ваулово, Варегово, село Покров-Рогули и несколько деревень получили расширение емкости сети LTE

26.10.2023, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, более 1500 жителей поселков и деревень Ярославской области получили доступ к мобильному интернету от МегаФона на скорости до 40 Мбит/с. Для этого оператор развернул дополнительное оборудование на существующих площадках, нарастив пропускную способность сети и повысив скорость передачи данных в отдаленных и малых населенных пунктах региона.

Как сообщает оператор, улучшение качества услуг могут заметить абоненты в поселках Ваулово, Варегово, в селе Покров-Рогули, деревнях Лячигино, Шуино, Малое и Большое Сайгатово, Елизарово, Пенники и других. Проведены работы по улучшению покрытия сети вдоль магистрали внутриобластного значения "Данилов-Пошехонье", обеспечен устойчивый сигнал на участке железной дороги "Рыбинск-Ярославль" на 320 км в Тутаевском районе.

«В этом году мы модернизировали и построили около 80 базовых станций, расположенных в районах, где проживает более 30% жителей Ярославской области. .. мы уделяем большое внимание развитию инфраструктуры вдоль автотрасс и железной дороги, а также в совсем небольших населенных пунктах численностью от 50 человек», — отметил Сергей Тимонин, директор МегаФона в Ярославской области.

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теги: МегаФон Ярославская область развитие сетей

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