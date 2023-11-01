Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - улучшена сеть в аэропорту Туношна

MForum.ru
01.11.2023,
Благодаря модернизации сети и развертыванию новых "объектов связи" МегаФон улучшил качество услуг в ярославском аэропорту Туношна. По данным оператора, доступные скорости достигают 75 Мбит/с.
«... только этой осенью в «Туношне» открыли три новых направления для путешествий: Уфа, Пермь и Самара. Мобильная связь в воздушной гавани нужна, чтобы иметь возможность переговорить с близкими и родными, решить дела с коллегами по работе. К тому же, аэропорт – это первое, что видят гости, прилетая в столицу «Золотого кольца». Отличная связь в современном мире — важный показатель уровня развития туриндустрии и гостеприимства в городе. Наши абоненты и роумеры могут не только звонить с помощью технологии Voice LTE, но и пользоваться всеми современными цифровыми интернет‑сервисами», — отметил Сергей Тимонин, директор МегаФона в Ярославской области.
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теги: развитие сетей МегаФон Ярославская область
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