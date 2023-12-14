Анонсы: Lava Yuva 3 Pro представлен официально

14.12.2023, MForum.ru

Бренд Lava представил новый бюджетный смартфон – Yuva 3 Pro, который является преемником Yuva 2 Pro, выпущенным в феврале этого года. Новинка получили множество улучшений, включая экран с частотой обновления 90 Гц, чипсет и основную камеру на 50 МП.

Lava Yuva 3 Pro оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц.

В вырезе экрана разместилась фронтальная камера разрешением 8 Мп. На задней панели – связка 50 Мп основного сенсора и вспомогательного сенсора для AI-алгоритмов.

Lava Yuva 3 Pro базируется на чипсете Unisoc T616 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью microSD. Обновленный чипсет должен принести заметный прирост по сравнению с Helio G37, установленным на Yuva 2 Pro. Yuva 3 Pro работает под управлением Android 13, оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.

Lava Yuva 3 Pro доступен в цветах Forest Viridian, Meadow Purple и Desert Gold. Устройство уже появилось в интернет-магазине Lava по цене от 8 999 индийских рупий (108 долларов США) за единственный вариант 8/128 ГБ.