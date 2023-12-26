Анонсы: Lava Storm 5G дебютирует с Dimensity 6080 и 50 Мп камерой

MForum.ru
26.12.2023,
Lava Mobiles пополнила свое портфолио смартфоном Storm 5G. Он оснащен чипсетом Dimensity 6080, дисплеем с частотой обновления 120 Гц и основной камерой разрешением 50 МП. Новое устройство получило плоский дизайн со стеклянной задней панелью и блестящими кольцами камеры.
Диагональ IPS-экрана Lava Storm 5G составляет 6,78-дюйма, разрешение FHD+, частота обновления 120 Гц. В дисплее имеется вырез для фронтальной камеры разрешением 16 МП, на задней панели расположены основная камера разрешением 50 МП, которую дополняет сверхширокоугольный сенсор разрешением 8 МП.
Storm 5G базируется на чипсете Dimensity 6080, который дополняют 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Программное обеспечение – Android 13. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью до 33 Вт.
Lava Storm 5G выпускается в цветах Thunder Black и Gale Green и продается по цене 11 999 индийских рупий (144 доллара США). Открытые продажи в Индии начнутся 28 декабря в полдень, прием предзаказов уже начался.
© Антон Печеровый,
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