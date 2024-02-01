Слухи: Lava Yuva 3 скоро появится на индийском рынке

MForum.ru
01.02.2024,
К смартфону Lava Yuva 3 Pro, выпущенному на индийском рынке в декабре прошлого года, уже скоро может присоединиться базовая модель. Промо-страница Lava Yuva 3 уже появилась на Amazon.in.
В тизере на Amazon.in утверждается, что Lava Yuva 3 «скоро выйдет», но дата запуска не упоминается. Зато подтверждено наличие версий с 64 и 128 Гб встроенной памяти и поддержка карт microSD объемом до 512 Гб. Остальная информация о новинке пока не раскрывается.
Напомню, Lava Yuva 3 Pro оснащен SoC Unisoc T616, основной камерой разрешением 50 МП, дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Таким образом, Lava Yuva 3 может быть немного скромнее, к примеру, оснащаться камерой меньшего разрешения.
© Антон Печеровый,
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