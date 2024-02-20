Слухи: Появились подробности о спецификациях Lava Z34

20.02.2024, MForum.ru

Стали известны подробности о смартфоне Lava Z34, который был замечен в GeekBench и на нескольких сертификационных платформах. Благодаря этим утечкам стали известны некоторые его ключевые характеристики и дизайн.

Информация о Lava Z34 появилась всего через несколько дней после того, как компания начала продажи Lava Yuva 3 в Индии. Благодаря FCC мы увидели дизайн новинки, которая запечатлена на «живых» фото.

На задней панели разместились тройная камера, светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев. На передней панели можно увидеть размещенный по центру вырез фронтальной камеры. На правом торце находятся кнопка питания и регуляторы громкости, а слева – лоток для SIM-карты слева. Порт USB Type C, решетка динамика и разъем для наушников расположены внизу. Толщина устройства составляет всего 8 мм.

Также данные FCC подтвердили аккумулятор емкостью 4950 мАч и то, что мощность зарядки составит всего 10 Вт. Основой аппаратной платформы Lava Z34 станет чипсет MediaTek G35/P35, который дополнят 4 ГБ ОЗУ. Эту же информацию подтвердил и GeekBench, в котором новинка набрала 175 баллов в одноядерном тесте и 648 баллов в многоядерном тесте.

Новинка замечена и в базе данных BIS, что раскрыло номер модели LEX401 и то, что она появится в Индии. Остальные подробности пока неизвестны.