MForum.ru
20.02.2024,
Стали известны подробности о смартфоне Lava Z34, который был замечен в GeekBench и на нескольких сертификационных платформах. Благодаря этим утечкам стали известны некоторые его ключевые характеристики и дизайн.
Информация о Lava Z34 появилась всего через несколько дней после того, как компания начала продажи Lava Yuva 3 в Индии. Благодаря FCC мы увидели дизайн новинки, которая запечатлена на «живых» фото.
На задней панели разместились тройная камера, светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев. На передней панели можно увидеть размещенный по центру вырез фронтальной камеры. На правом торце находятся кнопка питания и регуляторы громкости, а слева – лоток для SIM-карты слева. Порт USB Type C, решетка динамика и разъем для наушников расположены внизу. Толщина устройства составляет всего 8 мм.
Также данные FCC подтвердили аккумулятор емкостью 4950 мАч и то, что мощность зарядки составит всего 10 Вт. Основой аппаратной платформы Lava Z34 станет чипсет MediaTek G35/P35, который дополнят 4 ГБ ОЗУ. Эту же информацию подтвердил и GeekBench, в котором новинка набрала 175 баллов в одноядерном тесте и 648 баллов в многоядерном тесте.
Новинка замечена и в базе данных BIS, что раскрыло номер модели LEX401 и то, что она появится в Индии. Остальные подробности пока неизвестны.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
01.02. [Новинки] Слухи: Lava Yuva 3 скоро появится на индийском рынке / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Lava Storm 5G дебютирует с Dimensity 6080 и 50 Мп камерой / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 3 Pro представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: Lava Agni 2S представят в ближайшие недели / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 2 5G с Dimensity 6020 представлен официально / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о спецификациях Lava Z34 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F15 5G получит 4 обновления версии ОС / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi Civi 4 может быть анонсирован в ближайшее время / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и дата анонса Xiaomi Pad 6S Pro / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: 22 февраля Huawei представит смартфон Pocket 2 / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Vivo Y200e получит отделку из прочной кожи Eco-Fiber / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Дата анонса Realme 12+ 5G подтверждена официально / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi A3 представлен в Индии / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях iQOO Z9 / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 2 в трех цветах замечен на рендерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo V30 Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Oppo Reno 12 получат улучшенные сенсоры Sony / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Honor X9b с 108 Мп камерой представят 15 февраля / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Energizer P28K с АКБ 28 000 мАч представят на MWC 2024 / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Появились фото Samsung Galaxy A55 и C55 из TENAA / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 11F 5G на Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Moto Watch 40 представлены официально / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: Realme 12+ на чипсете Dimensity 7050 появился в Geekbench / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: TCL 505 с 90 Гц дисплеем NxtVision представлен официально / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Redmi A3 замечен на живых фото / MForum.ru