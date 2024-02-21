B2B: МТС Exolve предлагает подключить звонки из приложений и браузеров

21.02.2024, MForum.ru

Цифровая платформа МТС Exolve получила новые возможности - с ее использованием участники рынка могут подключить к своим брендированным приложениям возможность звонков из них, с использованием готовых библиотек SDK (Software Development Kit). То есть клиенты смогут звонить и принимать звонки на мобильное устройство или ПК, в окне браузера или мобильного приложения, не набирая номер вручную.

Как и любая другая, удобная в пользовании функциональность, новая опция обещает улучшить клиентский опыт, а значит можно рассчитывать на рост лояльности клиентов, а то и на рост продаж.

Новые сервисы Mobile Voice SDK и Web Voice SDK поддерживают распространенные браузеры и ОС iOS и Android. Звонки осуществляются на основе SIP-соединений на базе WebRTC.

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теги: приложения МТС Exolve B2B IT голосовые вызовы

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