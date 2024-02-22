Видеонаблюдение: В Тверской области предприятия в 2023 году стали втрое чаще обращаться к системам видеонаблюдения

MForum.ru
22.02.2024,
Такими данными делится МТС. Бизнес все чаще интересуется интеллектуальными решениями для обеспечения безопасности удаленных объектов в Тверской области. Инвестиции компаний в видеонаблюдение выросли в 2 раза.
По данным МТС, к системам видеонаблюдения чаще всего подключаются тверские промышленные предприятия, на них приходится каждый второй заказчик. Это позволяет решать задачи по контролю за периметром объектов, отслеживания пересечения границ, перемещений транспорта, включая распознавание номеров, - задачи контроля и охраны, предотвращать экстренные ситуации. Примерно четверть потребителей - из агросектора, растет спрос на наблюдение за сельхозугодьями и складскими объектами. Чуть меньше четверти - управляющие компании, им видеонаблюдение полюбилось за возможность мониторинга пространства внутри и по периметру зданий. Это позволяет оперативно предпринимать меры в случае повреждений придомового имущества, детских площадок, машин на парковке.
«С каждым годом среди тверского бизнес-сообщества растет спрос на интеллектуальные решения. Повышенный интерес представители среднего и крупного бизнеса проявляют к умному видеонаблюдению. Оно востребовано во всех отраслях – начиная от мониторинга за пожарами и заканчивая безопасностью в учреждениях здравоохранения. Бизнес, управляющие компании, учреждения образования и спорта могут внедрять современные технологии также в жилых и административных зданиях, устанавливать умное видеонаблюдение, чтобы контролировать потребление коммунальных ресурсов. Все это помогает дистанционно обеспечивать безопасность на производственных объектах, контролировать эффективность работы сотрудников в цехах и фиксировать нарушения техники безопасности», - рассказал директор филиала МТС в Тверской области Дмитрий Окинча.
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теги: МТС Тверская область видеонаблюдение умное видеонаблюдение
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